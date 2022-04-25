***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
25.04.2022 09:23
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023378
BIST
09:552.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.474
En Düşük
2.471
09:5514,7720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0293
|Açılış
|: 14,7570
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,7720
En Düşük
14,7180
09:5515,8402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0814
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9400
|
15,9641
En Düşük
15,8150
09:55910,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -4,95
|Açılış
|: 910,72
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
906,93
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ALGYO
|39,32
|47.201.525
|% 4,38
|
|EKGYO
|2,91
|1.883.085.362
|% 3,66
|
|ERBOS
|112,60
|42.704.388
|% 1,42
|
|AYEN
|17,00
|12.787.492
|% 0,67
|
|KFEIN
|20,30
|25.342.983
|% 0,25
|
|TRGYO
|7,30
|74.228.464
|% 0,00
|
|KRONT
|35,58
|6.823.416
|% 0,00
|
|OZKGY
|9,91
|29.597.944
|% 0,00
|
|MEPET
|3,38
|5.562.101
|% 0,00
|
|ORGE
|7,13
|17.049.193
|% 0,00
|
|THYAO
|39,74
|7.665.854.133
|% 0,00
|
|GARAN
|14,19
|3.439.140.753
|% 0,00
|
|ASELS
|27,00
|3.219.308.820
|% 0,00
|
|SISE
|17,83
|3.138.317.642
|% 0,00
|
|PETKM
|10,10
|2.016.135.284
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,91
|1.883.085.362
|% 3,66
|
|ODAS
|2,55
|1.307.941.436
|% 0,00
|
|TSKB
|1,96
|805.376.351
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,10
|1.681.015.770
|% 0,00
|
|GARAN
|14,19
|3.439.140.753
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7648
|14,7720
|% 0,20
|
|Euro
|15,8278
|15,8402
|% -0,51
|
|Sterlin
|18,7665
|18,8607
|% -0,55
|
|Frank
|15,3457
|15,4382
|% 0,04
|
|Riyal
|3,9261
|3,9457
|% 0,17
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|-12,96
|
|Altın Gr.
|909
|909
|-6,37
|
|Cumhuriyet
|6.100
|6.192
|-32,00
|
|Tam
|6.072
|6.223
|-6,93
|
|Yarım
|2.935
|3.010
|-3,35
|
|Çeyrek
|1.472
|1.505
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,78
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,26
|-0,20
|
|B. Petrol
|102
|102
|-3,84
|