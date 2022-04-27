***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.04.2022 09:50
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 26.04.2022 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 26 Nisan 2022 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur. Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 29 Nisan 2022 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024147
BIST
10:302.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,13
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.431
En Düşük
2.407
10:3014,8123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0137
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8150
En Düşük
14,7775
10:3015,7256
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0210
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,7886
En Düşük
15,6882
10:30904,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,39
|Açılış
|: 904,97
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
907,90
En Düşük
901,95
BIST En Aktif Hisseler10:28
|UFUK
|25,96
|1.361.498
|% 10,00
|
|KAPLM
|69,65
|9.453.228
|% 7,32
|
|ACSEL
|45,86
|23.499.888
|% 6,35
|
|PKART
|16,52
|3.700.145
|% 6,17
|
|BAKAB
|22,16
|4.100.373
|% 4,82
|
|EUHOL
|2,55
|830.415
|% -9,89
|
|TSPOR
|5,46
|48.319.016
|% -6,19
|
|PAMEL
|108,40
|1.305.033
|% -4,58
|
|SAFKR
|7,52
|28.339.935
|% -3,96
|
|FORMT
|1,58
|1.918.253
|% -3,07
|
|THYAO
|38,86
|663.177.900
|% -0,61
|
|ASELS
|25,08
|438.704.485
|% -2,03
|
|EREGL
|33,42
|336.201.173
|% 1,03
|
|KRDMD
|14,52
|303.094.262
|% -0,89
|
|SISE
|17,53
|264.521.250
|% -0,45
|
|EKGYO
|2,59
|154.632.088
|% -0,38
|
|YKBNK
|4,95
|208.090.041
|% 0,20
|
|ODAS
|2,36
|80.768.091
|% -0,42
|
|TSKB
|1,87
|42.249.055
|% -2,09
|
|KRDMD
|14,52
|303.094.262
|% -0,89
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8078
|14,8150
|% 0,11
|
|Euro
|15,7156
|15,7222
|% -0,15
|
|Sterlin
|18,5389
|18,6319
|% -0,05
|
|Frank
|15,2846
|15,3767
|% -0,16
|
|Riyal
|3,9369
|3,9566
|% 0,11
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.901
|-4,82
|
|Altın Gr.
|903
|904
|-2,79
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,56
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|-0,01
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,87
|
Seans Raporu
10:28
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10:41
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Endeks 2, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 5, 326.00 milyon TL de
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