***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.04.2022 09:10
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024656
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.454
En Düşük
2.399
18:0514,8050
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0034
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8317
En Düşük
14,7315
18:0515,6093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0172
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,6955
En Düşük
15,5368
18:05893,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,08
|Açılış
|: 893,83
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
899,01
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|47,42
|55.129.756
|% 0,00
|
|ADEL
|24,42
|3.968.298
|% 0,00
|
|ADESE
|0,76
|27.336.293
|% 0,00
|
|AEFES
|28,96
|88.787.373
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,72
|13.114.392
|% 0,00
|
|ACSEL
|47,42
|55.129.756
|% 0,00
|
|ADEL
|24,42
|3.968.298
|% 0,00
|
|ADESE
|0,76
|27.336.293
|% 0,00
|
|AEFES
|28,96
|88.787.373
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,72
|13.114.392
|% 0,00
|
|THYAO
|40,50
|5.851.024.660
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,27
|2.873.745.083
|% 0,00
|
|EREGL
|34,34
|2.360.414.936
|% 0,00
|
|SISE
|17,82
|2.212.914.256
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,95
|1.668.853.593
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,63
|1.242.432.537
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,95
|1.668.853.593
|% 0,00
|
|ODAS
|2,48
|777.730.176
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,27
|2.873.745.083
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,15
|1.531.736.742
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8005
|14,8030
|% -0,04
|
|Euro
|15,5989
|15,6233
|% -0,02
|
|Sterlin
|18,5038
|18,5966
|% -0,09
|
|Frank
|15,2183
|15,3100
|% 0,00
|
|Riyal
|3,9392
|3,9589
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.877
|-9,55
|
|Altın Gr.
|893
|894
|-4,36
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,11
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,98
|-0,13
|
|B. Petrol
|103
|103
|-1,73
|