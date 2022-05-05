***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
05.05.2022 08:49
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026481
BIST
18:052.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.443
En Düşük
2.405
18:0514,7690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0362
|Açılış
|: 14,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8700
|
14,7837
En Düşük
14,7014
18:0515,7036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0439
|Açılış
|: 15,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,7175
En Düşük
15,6227
18:05903,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 12,44
|Açılış
|: 903,02
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
903,94
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AEFES
|29,60
|66.957.305
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,94
|25.486.668
|% 0,00
|
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AEFES
|29,60
|66.957.305
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,94
|25.486.668
|% 0,00
|
|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 0,00
|
|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
|
|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,66
|1.132.597.176
|% 0,00
|
|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7593
|14,7699
|% 0,25
|
|Euro
|15,6673
|15,6911
|% 0,20
|
|Sterlin
|18,4940
|18,5868
|% -0,29
|
|Frank
|15,1187
|15,2098
|% 0,25
|
|Riyal
|3,9258
|3,9454
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|904
|904
|13,06
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|2,00
|
|Tam
|6.053
|6.206
|103,47
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|50,05
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|25,03
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,17
|0,18
|