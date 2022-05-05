***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
05.05.2022 10:01
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 29.04.2022 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 29 Nisan 2022 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 9 Mayıs 2022 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026510
BIST
11:182.472
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 41,09
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.472
En Düşük
2.460
11:1814,8476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1148
|Açılış
|: 14,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8533
En Düşük
14,7014
11:1815,7530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0933
|Açılış
|: 15,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7592
En Düşük
15,6227
11:18902,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 12,20
|Açılış
|: 902,78
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
905,82
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler11:18
|IMASM
|18,15
|4.913.804
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|465.898
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|10.324.759
|% 9,97
|
|KRTEK
|15,79
|3.273.835
|% 9,96
|
|GARFA
|15,25
|4.468.122
|% 9,95
|
|LIDER
|21,06
|72.507.155
|% -7,87
|
|TSPOR
|5,27
|89.355.690
|% -6,73
|
|SANFM
|36,02
|12.586.589
|% -6,34
|
|AKGRT
|3,18
|23.067.156
|% -5,64
|
|DITAS
|27,08
|10.514.579
|% -5,64
|
|THYAO
|42,22
|927.301.492
|% 2,33
|
|SISE
|18,34
|636.266.268
|% 1,21
|
|KRDMD
|15,60
|495.547.746
|% 2,90
|
|KOZAL
|177,90
|468.768.685
|% 3,31
|
|TUPRS
|246,10
|463.540.558
|% 5,08
|
|ODAS
|2,62
|347.268.712
|% 6,94
|
|YKBNK
|4,98
|373.033.813
|% 2,26
|
|EKGYO
|2,74
|180.079.199
|% 3,01
|
|AKBNK
|9,00
|330.422.497
|% 0,90
|
|TSKB
|1,83
|63.790.006
|% -1,08
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8457
|14,8476
|% 0,78
|
|Euro
|15,7389
|15,7530
|% 0,60
|
|Sterlin
|18,5519
|18,6449
|% 0,02
|
|Frank
|15,1141
|15,2052
|% 0,21
|
|Riyal
|3,9456
|3,9654
|% 0,83
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|9,94
|
|Altın Gr.
|904
|904
|13,26
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|2,00
|
|Tam
|6.053
|6.206
|103,47
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|50,05
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|25,03
|
|Gümüş.Ons
|22,92
|22,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,99
|0,10
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,38
|