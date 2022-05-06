***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
06.05.2022 09:01
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027057
BIST
18:052.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
0
En Düşük
0
18:0514,8875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0265
|Açılış
|: 22,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0700
|
15,1201
En Düşük
14,8503
18:0515,6320
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0801
|Açılış
|: 10,7130
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7610
|
15,7239
En Düşük
15,6090
18:05897,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,85
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKGYO
|2,29
|65.531.229
|% 14,50
|
|ALARK
|27,16
|179.990.054
|% 0,85
|
|KRONT
|38,54
|13.957.222
|% 0,00
|
|TTKOM
|10,08
|968.293.566
|% 0,00
|
|TRGYO
|7,73
|78.610.866
|% 0,00
|
|TRGYO
|7,73
|78.610.866
|% 0,00
|
|TSGYO
|7,08
|7.993.786
|% 0,00
|
|KOZAL
|177,70
|1.267.443.799
|% 0,00
|
|KRONT
|38,54
|13.957.222
|% 0,00
|
|MEPET
|3,12
|2.165.533
|% 0,00
|
|THYAO
|42,68
|3.308.438.993
|% 0,00
|
|SISE
|18,81
|3.255.368.671
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,78
|1.596.090.084
|% 0,00
|
|EREGL
|33,50
|1.535.239.399
|% 0,00
|
|TUPRS
|245,30
|1.425.874.485
|% 0,00
|
|ODAS
|2,66
|1.117.983.537
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,71
|737.057.456
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,84
|1.197.215.355
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,78
|1.596.090.084
|% 0,00
|
|SISE
|18,81
|3.255.368.671
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8809
|14,8875
|% 0,18
|
|Euro
|15,6177
|15,6320
|% -0,51
|
|Sterlin
|18,2958
|18,3875
|% -0,03
|
|Frank
|15,0371
|15,1277
|% 0,10
|
|Riyal
|3,9567
|3,9765
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|-2,97
|
|Altın Gr.
|898
|898
|1,37
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,32
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,73
|-0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,26
|