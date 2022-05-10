***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
10.05.2022 09:07
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028146
BIST
10:252.487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 21,39
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.488
En Düşük
2.478
10:2515,1929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1079
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,2241
En Düşük
15,0772
10:2516,0752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1341
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
16,0897
En Düşük
15,9282
10:25909,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 10,27
|Açılış
|: 909,54
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
911,05
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler10:25
|IMASM
|24,12
|14.389.823
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|528.993
|% 9,94
|
|IZINV
|21,16
|7.525.051
|% 9,92
|
|DENGE
|2,01
|15.766.019
|% 8,65
|
|LIDFA
|7,46
|11.685.130
|% 7,03
|
|GEDZA
|25,66
|12.492.205
|% -6,42
|
|TEZOL
|17,58
|22.884.641
|% -6,09
|
|KARSN
|5,14
|151.832.964
|% -5,86
|
|ATEKS
|43,76
|5.893.951
|% -5,73
|
|SMRTG
|21,24
|54.136.264
|% -5,68
|
|EKGYO
|2,83
|511.688.076
|% 5,60
|
|EREGL
|34,18
|503.517.310
|% 1,97
|
|KRDMD
|16,44
|488.464.347
|% 0,67
|
|THYAO
|42,62
|429.069.499
|% 0,76
|
|SISE
|19,42
|420.434.175
|% 0,83
|
|EKGYO
|2,83
|511.688.076
|% 5,60
|
|DOHOL
|3,73
|137.156.437
|% 1,08
|
|MRGYO
|1,07
|34.832.733
|% -0,93
|
|YKBNK
|4,89
|153.161.433
|% 0,62
|
|KRDMD
|16,44
|488.464.347
|% 0,67
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,1821
|15,1929
|% 0,72
|
|Euro
|16,0630
|16,0752
|% 0,84
|
|Sterlin
|18,6764
|18,7700
|% 0,72
|
|Frank
|15,2473
|15,3391
|% 0,86
|
|Riyal
|4,0369
|4,0571
|% 0,68
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|8,14
|
|Altın Gr.
|909
|909
|10,04
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|22,05
|22,07
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,77
|0,19
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,33
|
Seans Raporu
10:25
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