***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
16.05.2022 16:49
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilecek olan 322 adet Yatırım Kuruluşu Varantı 17.05.2022 tarihinde BİST Kollektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İhraç edilecek olan Yatırım Kuruluşu Varantlarının ilk satış fiyatları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. İlk satış fiyatı sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyattır ve varantların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren varant satış fiyatı değişiklik gösterebilecektir. Varant'ların seans boyunca ilk satış fiyatından ihraç edileceği kanısına varılmaması gerekmektedir. Varantlar'ın ihraç fiyatları sürekli olarak düzeltilecek ve açılış fiyatından işlem görmeyebilecektir. Satış fiyatının belirlenmesine ilişkin detaylı açıklama ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030576
BIST
17:542.395
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -24,50
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.425
En Düşük
2.392
17:5415,5587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0812
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6656
En Düşük
15,4564
17:5416,2210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1076
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,3568
En Düşük
16,0891
17:54907,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 5,66
|Açılış
|: 907,75
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler17:54
|DAGHL
|22,00
|1.507.639
|% 10,00
|
|IMASM
|35,26
|17.633.912
|% 9,98
|
|BAGFS
|17,63
|88.114.613
|% 9,98
|
|UFUK
|44,96
|2.475.208
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|22.600.186
|% 9,97
|
|GZNMI
|36,44
|73.672.601
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|2.476.457
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.969.354
|% -9,84
|
|SKTAS
|3,92
|25.688.567
|% -9,68
|
|GENIL
|18,19
|244.266.210
|% -9,68
|
|THYAO
|42,96
|4.638.724.286
|% 1,13
|
|GARAN
|14,96
|1.842.489.836
|% -0,13
|
|SAHOL
|19,30
|1.763.237.390
|% 0,05
|
|KRDMD
|14,89
|1.547.647.086
|% -4,98
|
|SISE
|19,35
|1.440.466.882
|% -1,83
|
|EKGYO
|2,64
|1.016.999.853
|% -1,86
|
|YKBNK
|4,34
|940.154.551
|% -4,62
|
|KARSN
|5,44
|718.287.116
|% 2,06
|
|SKBNK
|1,12
|140.959.120
|% 2,75
|
|GARAN
|14,96
|1.842.489.836
|% -0,13
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5519
|15,5587
|% 0,52
|
|Euro
|16,1987
|16,2210
|% 0,67
|
|Sterlin
|18,9968
|19,0921
|% 0,38
|
|Frank
|15,4188
|15,5116
|% 0,19
|
|Riyal
|4,1372
|4,1579
|% 0,57
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|908
|908
|5,94
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,43
|21,46
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|0,22
|
Seans Raporu
17:54
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TTKOM, THYAO
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 17 kaybederek (% -0.75 ) 2, 148
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, ULUUN, RHEAG, IMASM, MNDRS, DAGHL, ORCAY, BAGFS, EUHOL, TMPOL
-
17:59
OYLUM, ENSRI, EUHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
KERVN, SELVA, DURDO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında