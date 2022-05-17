***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
17.05.2022 09:01
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030737
BIST
10:522.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -4,34
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.407
En Düşük
2.383
10:5215,8457
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 0,3046
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,8845
En Düşük
15,5343
10:5216,6307
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 0,3905
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,6676
En Düşük
16,2212
10:52929,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 18,01
|Açılış
|: 929,48
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
932,50
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler10:51
|SERVE
|27,14
|108.479
|% 9,97
|
|ORCAY
|19,80
|150.553.046
|% 9,39
|
|EUHOL
|2,71
|15.675.347
|% 7,97
|
|TGSAS
|14,60
|11.485.953
|% 6,26
|
|IMASM
|37,42
|43.314.359
|% 6,13
|
|GZNMI
|32,80
|2.915.494
|% -9,99
|
|LIDFA
|4,54
|2.844.451
|% -9,92
|
|UZERB
|40,66
|74.042
|% -6,27
|
|MRGYO
|1,27
|16.278.095
|% -5,93
|
|SELVA
|9,82
|47.432.470
|% -5,49
|
|SISE
|19,56
|830.368.680
|% 1,35
|
|THYAO
|42,48
|787.070.520
|% -0,56
|
|KRDMD
|14,83
|387.766.763
|% -0,54
|
|GARAN
|14,87
|369.371.855
|% -0,67
|
|YKBNK
|4,33
|353.687.210
|% -0,23
|
|EKGYO
|2,61
|232.942.009
|% -0,38
|
|YKBNK
|4,33
|353.687.210
|% -0,23
|
|DOHOL
|3,75
|184.393.129
|% 1,08
|
|SISE
|19,56
|830.368.680
|% 1,35
|
|AKBNK
|7,95
|261.831.977
|% -0,25
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8404
|15,8457
|% 1,96
|
|Euro
|16,5970
|16,6307
|% 2,40
|
|Sterlin
|19,6050
|19,7033
|% 2,73
|
|Frank
|15,7940
|15,8891
|% 2,28
|
|Riyal
|4,2129
|4,2340
|% 2,04
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|2,38
|
|Altın Gr.
|925
|925
|14,23
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,66
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,95
|10,96
|0,15
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,15
|