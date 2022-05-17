***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
17.05.2022 09:56
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Evet (Yes)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilecek olan 322 adet Yatırım Kuruluşu Varantı 17.05.2022 tarihinde BİST Kollektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İhraç edilecek olan Yatırım Kuruluşu Varantlarının ilk satış fiyatları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. İlk satış fiyatı sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyattır ve varantların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren varant satış fiyatı değişiklik gösterebilecektir. Varant'ların seans boyunca ilk satış fiyatından ihraç edileceği kanısına varılmaması gerekmektedir. Varantlar'ın ihraç fiyatları sürekli olarak düzeltilecek ve açılış fiyatından işlem görmeyebilecektir. Satış fiyatının belirlenmesine ilişkin detaylı açıklama ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030752
BIST
10:102.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 6,91
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.407
En Düşük
2.396
10:1015,7717
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,2306
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,7938
En Düşük
15,5343
10:1016,5561
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 0,3159
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,5619
En Düşük
16,2212
10:10924,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 13,81
|Açılış
|: 924,64
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
924,99
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler10:08
|IMASM
|38,78
|8.704.837
|% 9,98
|
|SERVE
|27,14
|108.479
|% 9,97
|
|ULUUN
|14,58
|33.104.113
|% 5,65
|
|PENTA
|357,50
|1.482.187
|% 4,84
|
|GMTAS
|3,08
|505.856
|% 4,09
|
|GZNMI
|32,80
|1.981.612
|% -9,99
|
|LIDFA
|4,54
|2.264.157
|% -9,92
|
|SELVA
|9,63
|19.736.815
|% -7,31
|
|UZERB
|40,66
|74.042
|% -6,27
|
|EMNIS
|22,94
|43.173
|% -4,81
|
|THYAO
|42,98
|191.965.704
|% 0,61
|
|SISE
|19,56
|161.433.361
|% 1,35
|
|KRDMD
|15,08
|84.845.853
|% 1,14
|
|BIMAS
|82,35
|77.951.427
|% 0,67
|
|EREGL
|32,08
|73.097.438
|% 1,26
|
|EKGYO
|2,64
|41.039.289
|% 0,76
|
|DOHOL
|3,75
|44.598.026
|% 1,08
|
|YKBNK
|4,32
|41.701.427
|% -0,46
|
|SISE
|19,56
|161.433.361
|% 1,35
|
|SKBNK
|1,13
|8.797.835
|% 0,00
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7709
|15,7799
|% 1,54
|
|Euro
|16,5250
|16,5652
|% 2,00
|
|Sterlin
|19,3748
|19,4719
|% 1,53
|
|Frank
|15,6310
|15,7252
|% 1,23
|
|Riyal
|4,1708
|4,1917
|% 1,02
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|3,98
|
|Altın Gr.
|919
|919
|7,93
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,66
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,88
|10,89
|0,08
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,39
|