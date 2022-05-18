***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
18.05.2022 09:11
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031044
BIST
18:052.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.417
En Düşük
2.380
18:0515,8721
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0300
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,9379
En Düşük
15,7603
18:0516,7172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0400
|Açılış
|: 16,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,8209
En Düşük
16,5955
18:05925,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,32
|Açılış
|: 925,08
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
931,20
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|19,91
|218.019.119
|% 10,00
|
|EGEPO
|8,03
|46.284.831
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.649.088
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|26.157.136
|% 9,96
|
|ULUSE
|174,60
|33.427.415
|% 9,95
|
|GZNMI
|32,80
|4.419.997
|% -9,99
|
|UZERB
|39,06
|960.890
|% -9,96
|
|UFUK
|40,48
|2.035.860
|% -9,96
|
|ARMDA
|119,50
|1.507.686
|% -7,36
|
|DAGHL
|20,40
|2.804.683
|% -7,27
|
|THYAO
|42,08
|4.050.491.490
|% -1,50
|
|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 3,16
|
|SAHOL
|19,42
|1.581.850.841
|% 0,99
|
|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% -1,84
|
|KRDMD
|14,68
|1.423.352.328
|% -1,54
|
|EKGYO
|2,63
|899.222.820
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% -1,84
|
|SKBNK
|1,17
|292.250.855
|% 3,54
|
|AKBNK
|7,85
|1.349.252.190
|% -1,51
|
|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 3,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8634
|15,8721
|% -0,19
|
|Euro
|16,7118
|16,7172
|% -0,24
|
|Sterlin
|19,7282
|19,8271
|% -0,44
|
|Frank
|15,8924
|15,9881
|% -0,33
|
|Riyal
|4,2149
|4,2360
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-1,20
|
|Altın Gr.
|923
|923
|-5,66
|
|Cumhuriyet
|6.165
|6.258
|86,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|81,00
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|39,18
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|19,59
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,66
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,01
|-0,07
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,87
|