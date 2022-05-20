***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
20.05.2022 09:00
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031355
BIST
18:052.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.412
En Düşük
2.382
18:0515,9562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1143
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0450
|
15,9662
En Düşük
15,8375
18:0516,9034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0672
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8500
|
16,9208
En Düşük
16,7772
18:05946,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,09
|Açılış
|: 946,53
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
947,48
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|53,90
|12.096.033
|% 0,00
|
|ADEL
|24,00
|3.145.941
|% 0,00
|
|ADESE
|0,77
|33.947.080
|% 0,00
|
|AEFES
|30,24
|59.324.991
|% 0,00
|
|AFYON
|3,56
|15.224.113
|% 0,00
|
|ACSEL
|53,90
|12.096.033
|% 0,00
|
|ADEL
|24,00
|3.145.941
|% 0,00
|
|ADESE
|0,77
|33.947.080
|% 0,00
|
|AEFES
|30,24
|59.324.991
|% 0,00
|
|AFYON
|3,56
|15.224.113
|% 0,00
|
|THYAO
|42,40
|4.915.746.550
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
|
|SISE
|19,91
|2.301.804.349
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,62
|754.915.744
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,17
|203.079.179
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9440
|15,9549
|% 0,71
|
|Euro
|16,8822
|16,9031
|% 0,40
|
|Sterlin
|19,8461
|19,9456
|% 0,52
|
|Frank
|16,3748
|16,4734
|% 0,74
|
|Riyal
|4,2398
|4,2611
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|5,05
|
|Altın Gr.
|947
|947
|6,60
|
|Cumhuriyet
|6.255
|6.349
|20,00
|
|Tam
|6.237
|6.402
|44,26
|
|Yarım
|3.015
|3.097
|21,41
|
|Çeyrek
|1.512
|1.548
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|22,02
|22,06
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,31
|0,11
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,32
|