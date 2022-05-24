***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.05.2022 08:50
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031928
BIST
18:052.381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
0
En Düşük
0
18:0516,0386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1130
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
16,0502
En Düşük
15,9172
18:0517,1366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1006
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,1462
En Düşük
16,8668
18:05952,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,21
|Açılış
|: 952,00
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
953,72
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISMEN
|20,50
|40.602.037
|% 5,82
|
|ECILC
|9,60
|43.191.038
|% 3,14
|
|RYGYO
|3,53
|11.074.252
|% 0,00
|
|KOZAL
|185,20
|1.182.365.273
|% 0,00
|
|LKMNH
|16,17
|6.077.824
|% 0,00
|
|OZKGY
|4,99
|50.007.768
|% 0,00
|
|ORGE
|7,16
|29.494.673
|% 0,00
|
|OSMEN
|23,20
|1.146.626
|% 0,00
|
|OSTIM
|1,69
|15.202.878
|% 0,00
|
|POLHO
|4,07
|69.974.108
|% 0,00
|
|GARAN
|15,17
|4.206.225.852
|% 0,00
|
|THYAO
|42,96
|3.592.256.815
|% 0,00
|
|ASELS
|23,60
|2.295.045.529
|% 0,00
|
|PETKM
|9,13
|2.259.207.997
|% 0,00
|
|SISE
|19,35
|2.088.811.939
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,27
|565.770.086
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,40
|1.329.394.327
|% 0,00
|
|GARAN
|15,17
|4.206.225.852
|% 0,00
|
|PETKM
|9,13
|2.259.207.997
|% 0,00
|
|KARSN
|5,75
|1.372.514.574
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0291
|16,0386
|% 0,71
|
|Euro
|17,1116
|17,1366
|% 0,59
|
|Sterlin
|20,0471
|20,1476
|% 0,34
|
|Frank
|16,4848
|16,5841
|% 0,38
|
|Riyal
|4,2497
|4,2710
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-0,47
|
|Altın Gr.
|952
|952
|3,49
|
|Cumhuriyet
|6.279
|6.374
|-10,00
|
|Tam
|6.248
|6.406
|-6,07
|
|Yarım
|3.020
|3.099
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.515
|1.549
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|21,74
|21,77
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|0,01
|
|B. Petrol
|109
|109
|-1,53
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 82 kaybederek (% -0.03 ) 2, 631
-
17:59XU100
Endeks 2, 370 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 33, 960.00 milyon TL de
-
17:59GLBMD
Yüzde -5.44 oranında düşüşle 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 497, 230 adet işlem
-
17:58NUGYO
Yüzde 6.29 oranında artışla 6.59 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 494, 775 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 2, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 33, 564.00 milyon TL de