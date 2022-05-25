***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
25.05.2022 09:08
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032248
BIST
11:042.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 14,18
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.395
En Düşük
2.386
11:0416,3483
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 0,2725
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,3483
En Düşük
16,0430
11:0417,4581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1615
|Açılış
|: 17,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,4581
En Düşük
17,2406
11:04973,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 6,85
|Açılış
|: 973,09
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
974,61
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler11:02
|ARCLK
|74,40
|522.556.486
|% 9,98
|
|LIDFA
|8,29
|5.866.576
|% 9,95
|
|KSTUR
|233,90
|97.069
|% 9,81
|
|GZNMI
|31,32
|21.212.425
|% 8,37
|
|DAGHL
|26,40
|3.360.608
|% 7,32
|
|OYAYO
|7,53
|3.168.196
|% -5,87
|
|SELVA
|8,90
|6.227.573
|% -5,32
|
|DOGUB
|4,50
|12.610.432
|% -5,26
|
|SEYKM
|7,36
|13.894.755
|% -4,29
|
|DIRIT
|2,84
|2.840
|% -3,73
|
|GARAN
|14,76
|595.450.041
|% -0,33
|
|THYAO
|42,14
|578.316.607
|% -0,05
|
|ARCLK
|74,40
|522.556.486
|% 9,98
|
|ASELS
|23,56
|465.157.174
|% 2,17
|
|KCHOL
|39,20
|417.931.954
|% 1,82
|
|EKGYO
|2,56
|139.845.426
|% 0,00
|
|GARAN
|14,76
|595.450.041
|% -0,33
|
|YKBNK
|4,36
|155.120.979
|% -0,46
|
|DOHOL
|3,66
|121.292.832
|% 0,83
|
|SKBNK
|1,27
|37.762.386
|% 0,79
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3319
|16,3447
|% 1,67
|
|Euro
|17,4320
|17,4579
|% 0,93
|
|Sterlin
|20,3746
|20,4768
|% 1,27
|
|Frank
|16,8744
|16,9761
|% 1,09
|
|Riyal
|4,3315
|4,3532
|% 1,22
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|-7,92
|
|Altın Gr.
|972
|973
|6,44
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,94
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,20
|