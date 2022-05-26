***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.05.2022 09:02
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032530
BIST
18:052.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.424
En Düşük
2.384
18:0516,4414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0768
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,4520
En Düşük
16,3099
18:0517,6178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1483
|Açılış
|: 17,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,6178
En Düşük
17,4514
18:05974,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,16
|Açılış
|: 974,60
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
975,66
En Düşük
969,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|27,06
|5.487.181
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|543.372.341
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|63.096.251
|% 9,97
|
|ALKA
|39,34
|54.243.025
|% 9,95
|
|LIDFA
|8,29
|36.861.402
|% 9,95
|
|SELVA
|8,46
|38.309.443
|% -10,00
|
|MEPET
|4,07
|25.164.006
|% -9,96
|
|EMKEL
|2,48
|34.253.689
|% -9,82
|
|KAPLM
|64,00
|16.347.772
|% -9,80
|
|NUGYO
|5,55
|128.650.662
|% -9,46
|
|THYAO
|42,66
|3.418.259.914
|% 1,19
|
|SISE
|21,04
|3.103.774.665
|% 6,16
|
|GARAN
|14,75
|2.517.094.395
|% -0,40
|
|ASELS
|23,66
|1.601.751.463
|% 2,60
|
|SAHOL
|20,12
|1.384.314.039
|% 2,13
|
|YKBNK
|4,52
|1.303.390.334
|% 3,20
|
|EKGYO
|2,60
|622.000.073
|% 1,56
|
|HALKB
|5,66
|1.272.834.523
|% 9,90
|
|VAKBN
|4,18
|868.800.588
|% 5,29
|
|GARAN
|14,75
|2.517.094.395
|% -0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4224
|16,4550
|% 0,55
|
|Euro
|17,5676
|17,6045
|% 0,77
|
|Sterlin
|20,5492
|20,6522
|% 0,16
|
|Frank
|16,9776
|17,0798
|% 0,24
|
|Riyal
|4,3630
|4,3849
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|-9,65
|
|Altın Gr.
|971
|971
|-3,48
|
|Cumhuriyet
|6.471
|6.569
|62,00
|
|Tam
|6.442
|6.604
|64,66
|
|Yarım
|3.114
|3.195
|31,28
|
|Çeyrek
|1.562
|1.597
|15,64
|
|Gümüş.Ons
|21,72
|21,77
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,46
|-0,11
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,31
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58UNLU
Yüzde 6.83 oranında artışla 5.63 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 401, 428 adet işlem
-
17:57VAKBN
Yüzde 5.04 oranında artışla 4.17 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 453, 832 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 2, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 92 üstünde . İşlem hacmi 31, 501.00 milyon TL de
-
17:55SEKFK
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 050, 654 adet işlem
-
17:54VAKBN
Yüzde 5.29 oranında artışla 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 197, 621, 153 adet işlem