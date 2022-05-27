***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.05.2022 08:50
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032839
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.456
En Düşük
2.421
18:0516,3594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0106
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3866
En Düşük
16,3130
18:0517,6307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0711
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6366
En Düşük
17,5279
18:05975,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,65
|Açılış
|: 975,25
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
976,84
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|26,18
|129.547.652
|% 10,00
|
|MPARK
|33,24
|32.144.937
|% 9,99
|
|KARSN
|6,40
|1.886.624.341
|% 9,97
|
|UFUK
|38,62
|1.020.034
|% 9,97
|
|RODRG
|16,00
|3.856.679
|% 9,97
|
|KZBGY
|75,15
|48.808.458
|% -9,95
|
|NUGYO
|5,00
|231.934.852
|% -9,91
|
|MEPET
|3,67
|42.862.963
|% -9,83
|
|MMCAS
|2,49
|145.287
|% -6,39
|
|HUNER
|2,57
|76.133.734
|% -5,51
|
|THYAO
|44,46
|6.082.092.082
|% 4,22
|
|SISE
|20,90
|2.716.423.873
|% -0,67
|
|KARSN
|6,40
|1.886.624.341
|% 9,97
|
|ARCLK
|81,25
|1.782.989.326
|% 9,21
|
|KOZAL
|193,70
|1.710.241.092
|% 3,42
|
|KARSN
|6,40
|1.886.624.341
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,33
|338.521.833
|% 5,56
|
|YKBNK
|4,55
|866.397.101
|% 0,66
|
|HALKB
|5,53
|1.001.444.369
|% -2,30
|
|DOHOL
|3,76
|660.098.052
|% 3,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3550
|16,3594
|% 0,06
|
|Euro
|17,5637
|17,6307
|% 0,40
|
|Sterlin
|20,6144
|20,7177
|% 0,33
|
|Frank
|17,0012
|17,1036
|% 0,14
|
|Riyal
|4,3479
|4,3697
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|4,40
|
|Altın Gr.
|975
|975
|2,19
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,13
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|0,06
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,08
|