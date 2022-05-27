***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.05.2022 09:53
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 26.05.2022 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 26 Mayıs 2022 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri ekteki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 31 Mayıs 2022 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032862
BIST
11:092.469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,75
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.454
11:0916,3966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0478
|Açılış
|: 16,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,3983
En Düşük
16,3130
11:0917,6071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0475
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,5279
11:09979,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,80
|Açılış
|: 979,40
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
979,82
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler11:07
|RODRG
|17,60
|3.090.540
|% 10,00
|
|LIDFA
|10,00
|3.731.140
|% 9,77
|
|COSMO
|9,85
|22.655
|% 9,44
|
|KNFRT
|6,87
|8.050.956
|% 8,02
|
|AKSA
|53,05
|119.748.184
|% 7,35
|
|IHAAS
|23,28
|138.516
|% -9,28
|
|KAPLM
|60,00
|464.100
|% -4,15
|
|AKFGY
|2,92
|74.493.526
|% -3,95
|
|MEPET
|3,54
|9.562.846
|% -3,54
|
|SKBNK
|1,29
|79.792.114
|% -3,01
|
|THYAO
|44,58
|1.082.127.769
|% 0,27
|
|KARSN
|6,65
|747.146.199
|% 3,91
|
|EREGL
|33,58
|722.966.076
|% 3,58
|
|KRDMD
|14,98
|621.060.416
|% 2,25
|
|KOZAL
|193,40
|391.114.966
|% -0,15
|
|KARSN
|6,65
|747.146.199
|% 3,91
|
|DOHOL
|3,85
|279.290.869
|% 2,39
|
|SKBNK
|1,29
|79.792.114
|% -3,01
|
|EKGYO
|2,63
|150.837.256
|% 0,77
|
|TSKB
|2,06
|88.562.670
|% 0,98
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3859
|16,3923
|% 0,27
|
|Euro
|17,5957
|17,6434
|% 0,48
|
|Sterlin
|20,6067
|20,7101
|% 0,29
|
|Frank
|17,0104
|17,1129
|% 0,19
|
|Riyal
|4,3553
|4,3772
|% 0,25
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|7,66
|
|Altın Gr.
|978
|978
|5,75
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,21
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,10
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,26
|
Seans Raporu
11:07
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-
11:22AKSA
Yüzde 7.55 oranında artışla 53.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 315, 854 adet işlem
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11:19AKSA
Yüzde 7.55 oranında artışla 53.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 284, 705 adet işlem
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11:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 49 artarak (% 0.53 ) 2, 747
-
11:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, KARSN, GUSGR
-
11:18
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KARSN, TRKCM