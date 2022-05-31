***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
31.05.2022 09:16
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033487
BIST
18:052.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
0
En Düşük
0
18:0516,3869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0067
|Açılış
|: 16,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,4206
En Düşük
16,3367
18:0517,6090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0567
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,7259
En Düşük
17,5800
18:05978,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,86
|Açılış
|: 978,30
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,01
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GENTS
|4,62
|9.021.068
|% 2,78
|
|SISE
|21,06
|2.461.671.717
|% 1,98
|
|OYYAT
|91,65
|103.518.435
|% 1,17
|
|OYAYO
|7,95
|2.996.842
|% 0,74
|
|SEKUR
|16,10
|9.880.863
|% 0,00
|
|SEKUR
|16,10
|9.880.863
|% 0,00
|
|POLTK
|597,60
|7.676.604
|% 0,00
|
|KUYAS
|6,43
|20.866.193
|% 0,00
|
|ODAS
|2,70
|330.854.523
|% 0,00
|
|PAGYO
|13,30
|3.120.297
|% 0,00
|
|THYAO
|49,52
|5.910.038.904
|% 0,00
|
|KARSN
|7,27
|2.747.441.823
|% 0,00
|
|EREGL
|34,74
|2.649.300.621
|% 0,00
|
|SAHOL
|21,24
|2.633.663.325
|% 0,00
|
|SISE
|21,06
|2.461.671.717
|% 1,98
|
|KARSN
|7,27
|2.747.441.823
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,69
|811.165.397
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,55
|1.044.590.809
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,95
|855.284.329
|% 0,00
|
|HALKB
|5,76
|1.113.650.143
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3835
|16,3911
|% 0,07
|
|Euro
|17,5789
|17,6060
|% -0,34
|
|Sterlin
|20,6036
|20,7069
|% -0,29
|
|Frank
|17,0144
|17,1169
|% -0,14
|
|Riyal
|4,3574
|4,3792
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|0,66
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|40,00
|
|Tam
|6.467
|6.628
|38,22
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|18,48
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,96
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|-0,05
|
|B. Petrol
|120
|120
|2,34
|
Seans Raporu
18:05
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Endeks 2, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 96 üstünde . İşlem hacmi 43, 468.00 milyon TL de
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