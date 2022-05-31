***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
31.05.2022 19:10
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 31.05.2022 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 31 Mayıs 2022 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur. Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 3 Haziran 2022 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033705
BIST
18:052.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 19,94
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
18:0516,4246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0444
|Açılış
|: 16,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
18:0517,6335
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0322
|Açılış
|: 17,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5195
18:05972,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -4,93
|Açılış
|: 972,51
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
970,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|314,60
|51.057.474
|% 10,00
|
|MRGYO
|1,54
|22.743.341
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|19.398.555
|% 9,98
|
|ESCOM
|16,22
|47.546.854
|% 9,97
|
|SILVR
|14,13
|7.057.423
|% 9,96
|
|AKFGY
|2,23
|310.662.808
|% -9,72
|
|KZBGY
|70,00
|110.127.307
|% -9,62
|
|BURCE
|25,16
|13.732.204
|% -8,11
|
|AVGYO
|3,11
|27.913.907
|% -7,16
|
|LIDFA
|8,69
|4.739.689
|% -5,23
|
|THYAO
|49,90
|9.320.331.244
|% 0,77
|
|SAHOL
|21,22
|3.815.438.469
|% -0,09
|
|TUPRS
|271,10
|3.170.179.603
|% 4,67
|
|SISE
|20,98
|2.734.633.929
|% 1,59
|
|SASA
|36,48
|2.395.482.019
|% 6,73
|
|EKGYO
|2,87
|1.618.217.548
|% 6,69
|
|YKBNK
|4,61
|1.985.751.218
|% 1,32
|
|DOHOL
|4,01
|1.206.933.944
|% 1,52
|
|TSKB
|2,22
|599.522.105
|% 5,21
|
|KARSN
|6,99
|1.773.187.360
|% -3,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4043
|16,4233
|% 0,26
|
|Euro
|17,6063
|17,6417
|% -0,14
|
|Sterlin
|20,6153
|20,7187
|% -0,23
|
|Frank
|17,0317
|17,1343
|% -0,04
|
|Riyal
|4,3579
|4,3798
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-9,32
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-5,24
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,76
|21,79
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|-0,11
|
|B. Petrol
|118
|118
|0,84
|