***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.06.2022 09:15
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033770
BIST
12:102.581
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 33,42
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.584
En Düşük
2.554
12:1016,4385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0431
|Açılış
|: 16,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4449
En Düşük
16,3733
12:1017,6495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0278
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6583
En Düşük
17,5427
12:10967,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,27
|Açılış
|: 967,13
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler12:08
|MZHLD
|80,55
|14.102.611
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|1.953.736
|% 9,97
|
|AKSEN
|23,06
|219.768.519
|% 9,19
|
|MRGYO
|1,68
|19.079.078
|% 9,09
|
|PENTA
|490,50
|46.434.975
|% 8,64
|
|AVGYO
|2,84
|23.613.142
|% -8,68
|
|DIRIT
|2,69
|56.557
|% -7,24
|
|MEPET
|3,26
|13.399.639
|% -7,12
|
|METRO
|1,12
|53.438.357
|% -5,88
|
|AVTUR
|2,20
|1.525.310
|% -4,76
|
|THYAO
|49,96
|2.034.051.410
|% 0,12
|
|SASA
|38,04
|935.674.795
|% 4,28
|
|KRDMD
|14,98
|788.112.586
|% 1,90
|
|HEKTS
|32,18
|727.195.983
|% 2,75
|
|SISE
|21,20
|688.837.850
|% 1,05
|
|EKGYO
|2,88
|459.501.923
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,72
|473.708.196
|% 2,39
|
|SKBNK
|1,30
|121.787.168
|% 1,56
|
|DOHOL
|3,99
|231.882.104
|% -0,50
|
|KARSN
|7,11
|411.583.878
|% 1,72
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4328
|16,4359
|% 0,25
|
|Euro
|17,6281
|17,6458
|% 0,14
|
|Sterlin
|20,6072
|20,7106
|% -0,04
|
|Frank
|17,0276
|17,1302
|% 0,00
|
|Riyal
|4,3691
|4,3910
|% 0,17
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|-6,98
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,53
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|0,00
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,78
|
Seans Raporu
12:08
daha fazla
-
12:22AKSA
Yüzde 5.43 oranında artışla 61.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 738, 224 adet işlem
-
12:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 21 artarak (% 1.17 ) 2, 871
-
12:21XU100
Endeks 2, 579 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 26 üstünde . İşlem hacmi 16, 184.00 milyon TL de
-
12:21GESAN
Yüzde 4.76 oranında artışla 29.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 130, 189 adet işlem
-
12:20DENGE
Yüzde 4.46 oranında artışla 1.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 616, 850 adet işlem