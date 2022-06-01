***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.06.2022 09:52
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 31.05.2022 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 31 Mayıs 2022 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 3 Haziran 2022 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033784
BIST
11:072.578
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 30,78
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.584
En Düşük
2.554
11:0716,4345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0391
|Açılış
|: 16,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4449
En Düşük
16,3733
11:0717,6455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0238
|Açılış
|: 17,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,6583
En Düşük
17,5427
11:07969,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,08
|Açılış
|: 969,32
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler11:07
|ESCOM
|17,34
|31.594.012
|% 6,91
|
|ALCAR
|332,50
|61.020.740
|% 5,69
|
|ALARK
|31,46
|196.018.547
|% 5,22
|
|YYAPI
|1,05
|11.946.155
|% 5,00
|
|COSMO
|10,46
|40.417
|% 4,60
|
|AVGYO
|2,85
|19.134.633
|% -8,36
|
|AVTUR
|2,17
|1.176.733
|% -6,06
|
|METRO
|1,12
|49.441.714
|% -5,88
|
|MEPET
|3,31
|10.988.592
|% -5,70
|
|ATLAS
|1,18
|1.926.769
|% -3,28
|
|THYAO
|50,20
|1.570.789.130
|% 0,60
|
|KRDMD
|15,02
|676.940.918
|% 2,18
|
|SASA
|37,10
|586.721.167
|% 1,70
|
|SISE
|21,20
|573.318.342
|% 1,05
|
|ASELS
|24,82
|561.386.979
|% 1,47
|
|EKGYO
|2,90
|401.543.668
|% 1,05
|
|YKBNK
|4,72
|391.753.282
|% 2,39
|
|SKBNK
|1,29
|104.979.681
|% 0,78
|
|DOHOL
|4,01
|196.954.690
|% 0,00
|
|METRO
|1,12
|49.441.714
|% -5,88
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4303
|16,4345
|% 0,24
|
|Euro
|17,6223
|17,6455
|% 0,14
|
|Sterlin
|20,6409
|20,7444
|% 0,13
|
|Frank
|17,0400
|17,1426
|% 0,07
|
|Riyal
|4,3669
|4,3888
|% 0,12
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-0,58
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,65
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,40
|0,03
|
|B. Petrol
|118
|118
|1,92
|
Seans Raporu
11:07
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Endeks 2, 579 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 25 üstünde . İşlem hacmi 12, 387.00 milyon TL de
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11:21ESCOM
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