***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
02.06.2022 09:02
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034116
BIST
10:222.580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 11,22
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.587
En Düşük
2.578
10:2216,4638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0716
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4695
En Düşük
16,3796
10:2217,6430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1470
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6792
En Düşük
17,4621
10:22979,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,25
|Açılış
|: 979,48
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
980,38
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler10:20
|OZRDN
|14,20
|1.710.092
|% 9,99
|
|UTPYA
|13,23
|187.654
|% 9,34
|
|EPLAS
|18,68
|12.038.407
|% 7,79
|
|AKSGY
|2,32
|8.955.678
|% 7,41
|
|ULUUN
|16,80
|105.054.875
|% 7,35
|
|KRSTL
|7,52
|2.954.307
|% -9,94
|
|PSGYO
|12,08
|53.608.717
|% -6,79
|
|SILVR
|14,25
|903.395
|% -5,19
|
|MRGYO
|1,56
|1.538.642
|% -4,88
|
|IHLGM
|0,76
|9.966.873
|% -2,56
|
|THYAO
|49,94
|857.003.202
|% 1,38
|
|PETKM
|10,38
|293.962.170
|% 2,87
|
|KRDMD
|15,12
|237.226.718
|% 0,13
|
|SASA
|37,74
|231.967.012
|% 0,05
|
|ASELS
|25,04
|173.492.132
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,85
|142.350.872
|% 1,42
|
|TSKB
|2,27
|89.735.286
|% -1,30
|
|YKBNK
|4,81
|139.298.940
|% 1,48
|
|PETKM
|10,38
|293.962.170
|% 2,87
|
|DOHOL
|3,91
|107.582.019
|% 0,93
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4575
|16,4630
|% 0,43
|
|Euro
|17,6310
|17,6876
|% 1,10
|
|Sterlin
|20,5617
|20,6648
|% 0,77
|
|Frank
|17,0897
|17,1926
|% 0,82
|
|Riyal
|4,3749
|4,3969
|% 0,40
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|4,37
|
|Altın Gr.
|979
|980
|6,37
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,96
|21,98
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,62
|0,10
|
|B. Petrol
|114
|114
|-2,34
|
Seans Raporu
10:20
daha fazla
-
10:35RYSAS
Yüzde 4.12 oranında artışla 6.83 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 216, 309 adet işlem
-
10:34RYSAS
Yüzde 4.27 oranında artışla 6.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 154, 858 adet işlem
-
10:33EPLAS
Yüzde 7.79 oranında artışla 18.68 lira fiyatla işlem gören hissede 663, 715 adet işlem
-
10:32XU100
Endeks 2, 582 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 4, 775.00 milyon TL de
-
10:31AKSGY
Yüzde 6.94 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 644, 687 adet işlem