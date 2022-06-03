***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
03.06.2022 09:32
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034442
BIST
18:052.602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
0
En Düşük
0
18:0516,4927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0387
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,5057
En Düşük
16,4364
18:0517,7669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0683
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,8139
En Düşük
17,6736
18:05989,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,97
|Açılış
|: 989,94
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARENA
|13,56
|8.128.080
|% 1,93
|
|TGSAS
|13,93
|5.719.545
|% 0,80
|
|PRZMA
|3,32
|202.705
|% 0,00
|
|ULAS
|3,07
|742.681
|% 0,00
|
|YBTAS
|19.979,90
|299.859
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,33
|100.996.430
|% 0,00
|
|AGHOL
|39,44
|22.789.360
|% 0,00
|
|AGYO
|3,39
|66.526.258
|% 0,00
|
|ADEL
|24,14
|1.988.488
|% 0,00
|
|ADESE
|0,77
|30.905.700
|% 0,00
|
|THYAO
|49,60
|4.163.642.069
|% 0,00
|
|SASA
|40,20
|3.316.530.530
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,83
|2.752.001.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,23
|1.745.729.917
|% 0,00
|
|SISE
|21,02
|1.704.488.996
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,83
|2.752.001.328
|% 0,00
|
|TSKB
|2,10
|634.079.260
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,81
|725.992.719
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,85
|1.203.991.356
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,26
|208.903.120
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4825
|16,4927
|% 0,24
|
|Euro
|17,7377
|17,7669
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,6645
|20,7681
|% 0,12
|
|Frank
|17,1376
|17,2408
|% 0,12
|
|Riyal
|4,3822
|4,4042
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.867
|-2,06
|
|Altın Gr.
|990
|990
|0,95
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,34
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,86
|0,04
|
|B. Petrol
|117
|117
|-0,17
|
Seans Raporu
18:05
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