***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
06.06.2022 09:04
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034755
BIST
18:052.601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.623
En Düşük
2.591
18:0516,5688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1545
|Açılış
|: 16,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5400
|
16,5719
En Düşük
15,9954
18:0517,7982
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,2014
|Açılış
|: 17,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7500
|
17,8091
En Düşük
17,3505
18:05988,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 10,88
|Açılış
|: 988,09
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
988,37
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|50,20
|5.132.776
|% 0,00
|
|ADEL
|24,50
|4.850.712
|% 0,00
|
|ADESE
|0,76
|22.410.742
|% 0,00
|
|AEFES
|28,30
|52.958.766
|% 0,00
|
|AGHOL
|39,02
|22.932.355
|% 0,00
|
|ACSEL
|50,20
|5.132.776
|% 0,00
|
|ADEL
|24,50
|4.850.712
|% 0,00
|
|ADESE
|0,76
|22.410.742
|% 0,00
|
|AEFES
|28,30
|52.958.766
|% 0,00
|
|AGHOL
|39,02
|22.932.355
|% 0,00
|
|SASA
|43,90
|4.150.428.492
|% 0,00
|
|THYAO
|47,98
|4.071.062.376
|% 0,00
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|EREGL
|34,52
|1.611.806.361
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,98
|1.531.385.953
|% 0,00
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,94
|899.149.984
|% 0,00
|
|TSKB
|2,21
|463.797.700
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,78
|571.518.260
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,84
|823.150.527
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5417
|16,5646
|% 0,92
|
|Euro
|17,7572
|17,7941
|% 1,12
|
|Sterlin
|20,6305
|20,7340
|% 0,94
|
|Frank
|17,1481
|17,2514
|% 0,93
|
|Riyal
|4,4032
|4,4253
|% 0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|3,19
|
|Altın Gr.
|988
|988
|10,88
|
|Cumhuriyet
|6.529
|6.628
|-50,00
|
|Tam
|6.502
|6.666
|-33,57
|
|Yarım
|3.143
|3.225
|-16,24
|
|Çeyrek
|1.576
|1.612
|-8,12
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,25
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,86
|0,27
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,69
|
Seans Raporu
18:05
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