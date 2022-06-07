***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
07.06.2022 08:54
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035116
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.654
En Düşük
2.620
18:0516,6574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0840
|Açılış
|: 16,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,6800
En Düşük
16,5644
18:0517,8730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1315
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8730
En Düşük
17,7366
18:05984,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,85
|Açılış
|: 984,98
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
988,08
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISSEN
|24,14
|48.602.560
|% 0,42
|
|GMTAS
|2,85
|8.489.869
|% 0,00
|
|ELITE
|19,37
|17.579.335
|% 0,00
|
|ERCB
|37,62
|71.906.795
|% 0,00
|
|ENSRI
|16,48
|22.956.238
|% 0,00
|
|ACSEL
|50,35
|6.135.889
|% 0,00
|
|ADEL
|24,60
|5.233.005
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|41.853.743
|% 0,00
|
|AEFES
|28,74
|63.677.876
|% 0,00
|
|AGYO
|3,33
|42.548.791
|% 0,00
|
|THYAO
|47,86
|5.066.621.395
|% 0,00
|
|SASA
|44,28
|4.440.231.645
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,10
|4.110.628.044
|% 0,00
|
|GARAN
|16,14
|3.077.474.046
|% 0,00
|
|SISE
|21,88
|2.691.610.540
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,10
|4.110.628.044
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,87
|1.094.383.928
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,98
|1.726.636.198
|% 0,00
|
|ODAS
|3,00
|938.073.341
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,19
|1.028.456.560
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6474
|16,6558
|% 0,50
|
|Euro
|17,8094
|17,8345
|% 0,52
|
|Sterlin
|20,6605
|20,7641
|% -0,13
|
|Frank
|17,0452
|17,1479
|% 0,32
|
|Riyal
|4,4275
|4,4497
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|-2,43
|
|Altın Gr.
|985
|985
|4,17
|
|Cumhuriyet
|6.562
|6.661
|33,00
|
|Tam
|6.529
|6.691
|25,08
|
|Yarım
|3.156
|3.237
|12,13
|
|Çeyrek
|1.583
|1.618
|6,07
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,91
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|-0,02
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,76
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, PGSUS, SISE
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 59 artarak (% 1.61 ) 2, 376
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMSN, DAGHL, FLAP, RYSAS, KAPLM, TETMT, ULUUN, KRSTL, KNFRT
-
17:59
TETMT, TUKAS, TRCAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SANFM, EPLAS, YGGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında