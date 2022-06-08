***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
08.06.2022 08:56
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035622
BIST
10:422.673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 24,36
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.659
10:4217,0950
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 0,3408
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
17,1089
En Düşük
16,7519
10:4218,3531
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 0,3798
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,3531
En Düşük
17,8912
10:421.015,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 17,83
|Açılış
|: 1.015,65
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.017,22
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler10:40
|EMKEL
|2,55
|16.231.575
|% 7,14
|
|ULUUN
|21,98
|144.513.690
|% 6,70
|
|FONET
|11,77
|16.117.167
|% 6,42
|
|FADE
|6,84
|21.172.972
|% 6,21
|
|HATEK
|7,81
|10.374.014
|% 5,92
|
|RYGYO
|4,49
|9.363.914
|% -9,29
|
|DAGHL
|29,98
|600.889
|% -8,09
|
|RYSAS
|8,38
|37.864.577
|% -7,61
|
|BRMEN
|1,76
|54.101
|% -6,88
|
|TETMT
|246,50
|9.217.522
|% -6,24
|
|THYAO
|49,54
|1.626.217.879
|% 2,23
|
|SISE
|23,28
|933.206.185
|% 0,87
|
|KRDMD
|15,53
|724.075.247
|% 2,71
|
|EREGL
|35,56
|569.820.477
|% 2,48
|
|SAHOL
|21,30
|473.092.248
|% 0,57
|
|SEGYO
|1,27
|184.933.049
|% 4,96
|
|DOHOL
|4,29
|243.562.824
|% 0,94
|
|EKGYO
|2,86
|145.077.959
|% 0,70
|
|KRDMD
|15,53
|724.075.247
|% 2,71
|
|YKBNK
|4,84
|212.855.611
|% -0,82
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0858
|17,0988
|% 2,06
|
|Euro
|18,2993
|18,3546
|% 2,12
|
|Sterlin
|21,3910
|21,4983
|% 1,73
|
|Frank
|17,4389
|17,5440
|% 1,65
|
|Riyal
|4,5402
|4,5629
|% 1,96
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-2,20
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|17,86
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,16
|0,16
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,34
|
Seans Raporu
10:40
daha fazla
-
10:55EMKEL
Yüzde 7.98 oranında artışla 2.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 434, 991 adet işlem
-
10:54FADE
Yüzde 5.90 oranında artışla 6.82 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 055, 734 adet işlem
-
10:53EMKEL
Yüzde 7.14 oranında artışla 2.55 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 372, 409 adet işlem
-
10:52SANFM
Yüzde 4.20 oranında artışla 35.74 lira fiyatla işlem gören hissede 226, 337 adet işlem
-
10:51XU100
Endeks 2, 668 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 10, 577.00 milyon TL de