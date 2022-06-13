***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
13.06.2022 09:13
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036840
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
0
En Düşük
0
18:0517,2715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1611
|Açılış
|: 17,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9900
|
17,2801
En Düşük
17,1621
18:0518,1389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1273
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8500
|
18,2021
En Düşük
17,9447
18:051.033,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,77
|Açılış
|: 1.033,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.030,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKFGY
|2,21
|61.058.045
|% 0,91
|
|BRLSM
|8,40
|5.235.590
|% 0,53
|
|GRNYO
|2,27
|373.802
|% 0,47
|
|AKMGY
|42,54
|4.169
|% 0,38
|
|VKFYO
|5,06
|1.699.717
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,68
|1.655.446.505
|% -1,47
|
|ADESE
|0,74
|17.274.656
|% -1,33
|
|HALKB
|5,61
|577.064.730
|% -1,06
|
|ETYAT
|2,77
|536.558
|% -0,36
|
|YEOTK
|57,80
|17.971.960
|% -0,34
|
|THYAO
|46,70
|6.083.152.261
|% 0,00
|
|SISE
|22,22
|2.138.381.118
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,52
|1.860.940.169
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,68
|1.655.446.505
|% -1,47
|
|GARAN
|15,32
|1.623.194.010
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,59
|967.856.521
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,68
|1.655.446.505
|% -1,47
|
|DOHOL
|4,05
|1.005.900.392
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,52
|1.860.940.169
|% 0,00
|
|TSKB
|2,40
|450.635.943
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2599
|17,2715
|% 0,94
|
|Euro
|18,1102
|18,1389
|% 0,71
|
|Sterlin
|21,0909
|21,1966
|% 0,41
|
|Frank
|17,3528
|17,4573
|% 0,62
|
|Riyal
|4,5878
|4,6108
|% 0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|-9,44
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|4,15
|
|Cumhuriyet
|6.804
|6.907
|144,00
|
|Tam
|6.770
|6.942
|13,45
|
|Yarım
|3.272
|3.358
|6,50
|
|Çeyrek
|1.641
|1.679
|3,25
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,62
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,00
|-0,06
|
|B. Petrol
|120
|120
|-2,09
|