***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
15.06.2022 08:45
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037318
BIST
10:192.513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,70
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.517
En Düşük
2.503
10:1917,2774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0128
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2936
En Düşük
17,2142
10:1918,1365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1274
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1365
En Düşük
17,9589
10:191.011,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 7,02
|Açılış
|: 1.011,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.011,67
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler10:19
|UFUK
|67,00
|1.101.882
|% 9,93
|
|GLRYH
|3,31
|14.677.019
|% 8,52
|
|PAPIL
|14,84
|39.238.207
|% 7,54
|
|RTALB
|15,87
|32.711.740
|% 7,30
|
|MEGAP
|6,91
|19.973.979
|% 6,47
|
|TSGYO
|4,45
|2.435.841
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|7.061.190
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.000,00
|48.000
|% -7,69
|
|ISGYO
|12,09
|25.742.461
|% -6,06
|
|PKENT
|144,30
|3.464.993
|% -4,75
|
|THYAO
|47,10
|496.799.070
|% 0,51
|
|EREGL
|30,54
|256.184.784
|% 0,39
|
|SASA
|44,50
|240.924.196
|% -0,13
|
|SISE
|21,88
|189.311.311
|% -0,27
|
|ASELS
|23,54
|176.256.972
|% 1,12
|
|TSKB
|2,15
|72.420.809
|% -2,27
|
|CEMAS
|1,44
|41.140.423
|% 4,35
|
|ISCTR
|4,67
|113.269.464
|% -2,71
|
|YKBNK
|4,59
|94.483.908
|% -0,65
|
|SKBNK
|1,15
|22.805.032
|% -0,86
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2529
|17,2774
|% 0,07
|
|Euro
|18,1123
|18,1365
|% 0,71
|
|Sterlin
|20,6978
|20,8016
|% 0,19
|
|Frank
|17,2077
|17,3114
|% 0,20
|
|Riyal
|4,5866
|4,6096
|% -0,06
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|11,63
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|6,28
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.713
|6.817
|29,00
|
|Yarım
|3.296
|3.334
|14,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.667
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,28
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|0,12
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,28
|