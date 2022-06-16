***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
16.06.2022 09:13
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037555
BIST
11:042.528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -3,33
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.525
11:0417,3110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0733
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3185
En Düşük
17,1975
11:0418,0581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0385
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1602
En Düşük
17,9707
11:041.017,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,29
|Açılış
|: 1.017,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.019,40
En Düşük
1.013,54
BIST En Aktif Hisseler11:02
|UFUK
|73,70
|3.225.881
|% 10,00
|
|PKENT
|159,10
|41.670.667
|% 9,95
|
|YGGYO
|22,38
|7.988.282
|% 9,92
|
|TETMT
|264,00
|14.026.919
|% 8,46
|
|MAKTK
|3,35
|28.163.110
|% 8,41
|
|DOBUR
|49,50
|391.991
|% -10,00
|
|CASA
|111,00
|153.735
|% -7,19
|
|ENKAI
|17,85
|112.959.182
|% -4,90
|
|ULAS
|2,95
|1.131.423
|% -4,84
|
|SKTAS
|2,92
|13.347.931
|% -3,63
|
|THYAO
|47,92
|1.835.463.403
|% -1,07
|
|EREGL
|30,24
|918.033.396
|% 0,93
|
|SASA
|46,16
|854.280.611
|% 3,22
|
|SISE
|21,72
|516.983.713
|% -0,37
|
|KRDMD
|13,36
|378.095.063
|% 1,21
|
|EKGYO
|2,61
|153.047.121
|% 0,38
|
|SKBNK
|1,15
|46.087.426
|% 0,88
|
|TSKB
|2,16
|84.363.494
|% 0,47
|
|THYAO
|47,92
|1.835.463.403
|% -1,07
|
|YKBNK
|4,72
|163.708.894
|% -0,84
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2987
|17,3042
|% 0,39
|
|Euro
|18,0022
|18,0413
|% 0,12
|
|Sterlin
|20,8613
|20,9660
|% -0,21
|
|Frank
|17,5673
|17,6731
|% 1,81
|
|Riyal
|4,5953
|4,6183
|% 0,41
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-4,64
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|1,50
|
|Cumhuriyet
|6.738
|6.840
|24,00
|
|Tam
|6.747
|6.850
|-21,00
|
|Yarım
|3.312
|3.350
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.675
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,60
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|119
|119
|0,43
|
Seans Raporu
11:02
daha fazla
-
11:18ULAS
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 378, 343 adet işlem
-
11:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 29 kaybederek (% -0.15 ) 2, 774
-
11:17
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EREGL, SASA
-
11:17XU100
Endeks 2, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 9, 348.00 milyon TL de
-
11:16SKTAS
Yüzde -3.63 oranında düşüşle 2.92 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 594, 585 adet işlem