***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
17.06.2022 09:00
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037831
BIST
18:052.485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.544
En Düşük
2.469
18:0517,3111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0128
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3273
En Düşük
17,2717
18:0518,2003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0749
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,2939
En Düşük
18,1532
18:051.027,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -5,00
|Açılış
|: 1.027,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.024,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KMPUR
|32,34
|77.635.149
|% 4,00
|
|KLSYN
|1,98
|9.115.080
|% 0,00
|
|PSDTC
|24,98
|23.585.568
|% 0,00
|
|PSDTC
|24,98
|23.585.568
|% 0,00
|
|RTALB
|15,02
|66.179.497
|% 0,00
|
|ARDYZ
|5,45
|45.727.479
|% 0,00
|
|ATATP
|60,70
|15.405.267
|% 0,00
|
|ARASE
|92,00
|19.725.602
|% 0,00
|
|BNTAS
|3,70
|16.191.578
|% 0,00
|
|BERA
|13,45
|397.474.869
|% 0,00
|
|BASGZ
|14,60
|408.003.772
|% 0,00
|
|EUREN
|26,06
|322.512.847
|% 0,00
|
|OYAKC
|12,70
|138.446.451
|% 0,00
|
|GESAN
|32,36
|132.967.428
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,72
|124.575.670
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,90
|685.494.688
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,71
|790.639.533
|% 0,00
|
|THYAO
|47,34
|5.241.743.643
|% 0,00
|
|GLYHO
|3,58
|383.654.645
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,96
|1.344.319.725
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2973
|17,3111
|% 0,07
|
|Euro
|18,1790
|18,2003
|% -0,41
|
|Sterlin
|21,2118
|21,3182
|% -0,44
|
|Frank
|17,7896
|17,8968
|% -0,21
|
|Riyal
|4,6017
|4,6247
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|-10,78
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|-5,90
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.799
|6.918
|-48,00
|
|Yarım
|3.338
|3.384
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.691
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,89
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,17
|-0,05
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,49
|