***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
20.06.2022 09:03
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038165
BIST
17:592.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
0
En Düşük
0
17:5917,3281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0031
|Açılış
|: 17,3330
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3931
En Düşük
17,2675
17:5918,2603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0748
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1200
|
18,3525
En Düşük
18,0996
17:591.026,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,66
|Açılış
|: 1.026,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ADEL
|22,98
|1.550.269
|% 0,00
|
|ADESE
|0,73
|7.520.439
|% 0,00
|
|AGHOL
|41,98
|58.394.457
|% 0,00
|
|AGYO
|3,65
|58.750.948
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,15
|18.313.069
|% 0,00
|
|DOKTA
|16,15
|288.988
|% -32,88
|
|ESCAR
|43,00
|4.318.358
|% 0,00
|
|EDATA
|13,96
|12.958.614
|% 0,00
|
|ELITE
|18,33
|12.362.107
|% 0,00
|
|ERCB
|34,98
|8.947.419
|% 0,00
|
|THYAO
|48,18
|4.502.236.794
|% 0,00
|
|EREGL
|28,84
|3.519.428.903
|% 0,00
|
|SISE
|21,90
|2.112.430.092
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 0,00
|
|SASA
|46,04
|1.881.062.101
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,88
|1.128.913.596
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 0,00
|
|ODAS
|2,93
|559.791.174
|% 0,00
|
|PRDGS
|2,71
|519.995.435
|% 0,00
|
|TSKB
|2,28
|355.412.234
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3205
|17,3281
|% 0,02
|
|Euro
|18,2404
|18,2603
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,1429
|21,2490
|% 0,14
|
|Frank
|17,8893
|17,9970
|% 0,61
|
|Riyal
|4,6030
|4,6261
|% -0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|4,11
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.027
|1,66
|
|Cumhuriyet
|6.823
|6.927
|9,00
|
|Tam
|6.803
|6.916
|-50,00
|
|Yarım
|3.340
|3.383
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.691
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,69
|21,73
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,09
|12,10
|0,01
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,61
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59DERIM
Yüzde 5.39 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 781, 800 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 2, 523 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 49 üstünde . İşlem hacmi 30, 603.00 milyon TL de
-
17:58YATAS
Yüzde 4.67 oranında artışla 14.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 106, 328 adet işlem
-
17:57SAFKR
Yüzde 4.56 oranında artışla 8.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 770, 372 adet işlem
-
17:56KARSN
Yüzde 5.79 oranında artışla 7.12 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 216, 220 adet işlem