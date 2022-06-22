***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
22.06.2022 09:06
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038604
BIST
18:052.576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.582
En Düşük
2.551
18:0517,3537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0155
|Açılış
|: 17,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,3648
En Düşük
17,0644
18:0518,2343
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0327
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,3239
En Düşük
18,0279
18:051.017,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,74
|Açılış
|: 1.017,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.023,47
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKMGY
|49,72
|10.653.790
|% 10,00
|
|VKING
|5,85
|3.046.322
|% 9,96
|
|MAKIM
|11,70
|3.285.419
|% 9,96
|
|ULUSE
|184,30
|40.707.934
|% 9,96
|
|RODRG
|18,45
|3.761.673
|% 9,95
|
|SNKRN
|29,62
|1.096.384
|% -9,97
|
|UFUK
|80,10
|9.647.496
|% -9,95
|
|MMCAS
|2,99
|782.064
|% -7,43
|
|RYSAS
|8,26
|8.331.258
|% -3,62
|
|KRGYO
|5,87
|62.642.320
|% -3,61
|
|THYAO
|51,90
|4.556.745.547
|% 2,06
|
|EREGL
|28,70
|3.927.053.302
|% 2,79
|
|SISE
|22,62
|2.029.717.010
|% 0,98
|
|SASA
|45,68
|1.594.841.679
|% 0,35
|
|AKBNK
|9,13
|1.379.307.005
|% 0,88
|
|ODAS
|3,21
|744.138.992
|% 3,88
|
|YKBNK
|4,98
|1.118.011.988
|% 2,26
|
|KARSN
|7,73
|1.218.239.547
|% 7,36
|
|EKGYO
|2,65
|412.322.012
|% 1,15
|
|AKBNK
|9,13
|1.379.307.005
|% 0,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3412
|17,3537
|% 0,09
|
|Euro
|18,2036
|18,2343
|% -0,18
|
|Sterlin
|21,1550
|21,2611
|% -0,30
|
|Frank
|17,8414
|17,9489
|% -0,13
|
|Riyal
|4,6092
|4,6323
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-7,09
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|-3,08
|
|Cumhuriyet
|6.824
|6.927
|17,00
|
|Tam
|6.754
|6.869
|-18,00
|
|Yarım
|3.316
|3.360
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.679
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,36
|21,40
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|-0,16
|
|B. Petrol
|111
|111
|-3,88
|