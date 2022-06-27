***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.06.2022 08:58
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039318
BIST
13:502.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -24,99
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.540
En Düşük
2.483
13:5016,7211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,1633
|Açılış
|: 16,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
13:5017,7083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,1189
|Açılış
|: 17,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,8485
En Düşük
17,0117
13:50988,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,47
|Açılış
|: 988,63
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler13:48
|SANEL
|7,92
|7.002.032
|% 10,00
|
|MAKIM
|17,11
|37.456.885
|% 9,96
|
|IHAAS
|29,14
|2.312.487
|% 9,96
|
|GENTS
|5,12
|34.318.451
|% 9,87
|
|BERA
|15,79
|251.813.715
|% 8,67
|
|SNKRN
|23,20
|1.941.144
|% -9,94
|
|BALAT
|12,05
|387.662
|% -7,31
|
|GSDHO
|3,94
|60.327.995
|% -3,90
|
|DOAS
|81,75
|44.317.740
|% -3,88
|
|BFREN
|1.136,80
|11.636.263
|% -3,78
|
|THYAO
|49,72
|2.751.034.015
|% -1,05
|
|SISE
|21,84
|1.126.058.713
|% 0,37
|
|EREGL
|27,84
|897.700.139
|% -0,07
|
|ASELS
|23,80
|685.354.275
|% -3,09
|
|SAHOL
|20,34
|563.159.398
|% -1,36
|
|ODAS
|3,17
|298.676.608
|% -0,94
|
|YKBNK
|4,67
|382.765.316
|% -1,89
|
|EKGYO
|2,56
|155.853.109
|% -1,54
|
|AKBNK
|8,55
|508.922.554
|% -2,51
|
|THYAO
|49,72
|2.751.034.015
|% -1,05
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7168
|16,7259
|% -0,94
|
|Euro
|17,6914
|17,7142
|% -0,63
|
|Sterlin
|20,4702
|20,5729
|% -0,90
|
|Frank
|17,3785
|17,4832
|% -0,96
|
|Riyal
|4,4411
|4,4633
|% -1,00
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|11,92
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-5,05
|
|Cumhuriyet
|6.587
|6.686
|-38,00
|
|Tam
|6.568
|6.662
|-200,00
|
|Yarım
|3.224
|3.258
|-98,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.629
|-49,00
|
|Gümüş.Ons
|21,49
|21,52
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|0,05
|
|B. Petrol
|109
|109
|0,24
|