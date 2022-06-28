***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.06.2022 09:21
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039591
BIST
10:482.555
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 25,59
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.544
10:4816,6325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1066
|Açılış
|: 16,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,6397
En Düşük
16,5102
10:4817,6107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0843
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,6261
En Düşük
17,4694
10:48977,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 8,30
|Açılış
|: 977,15
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
977,42
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler10:48
|MAKIM
|18,82
|5.143.092
|% 9,99
|
|IHAAS
|31,58
|8.647.890
|% 8,37
|
|OYAYO
|8,43
|2.477.172
|% 8,22
|
|BALAT
|14,00
|91.434
|% 8,11
|
|BMSCH
|10,10
|27.745.100
|% 7,45
|
|ISKPL
|5,08
|33.932.190
|% -6,33
|
|SNKRN
|22,34
|878.677
|% -3,71
|
|GLBMD
|6,70
|622.130
|% -2,62
|
|DAGHL
|26,30
|328.908
|% -2,45
|
|KRSTL
|7,34
|804.618
|% -2,13
|
|THYAO
|49,76
|979.024.495
|% 0,40
|
|ARCLK
|80,25
|402.088.897
|% 6,08
|
|EREGL
|27,98
|346.088.708
|% 0,50
|
|SISE
|21,98
|324.042.194
|% 1,48
|
|SAHOL
|20,54
|285.194.689
|% 1,48
|
|EKGYO
|2,63
|108.808.936
|% 1,94
|
|YKBNK
|4,69
|194.126.088
|% 0,86
|
|ODAS
|3,18
|115.632.947
|% 0,95
|
|DOHOL
|3,87
|86.234.245
|% 1,04
|
|KRDMD
|12,28
|268.311.891
|% -0,25
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6270
|16,6325
|% 0,65
|
|Euro
|17,5911
|17,6107
|% 0,48
|
|Sterlin
|20,3181
|20,4200
|% 0,50
|
|Frank
|17,3274
|17,4318
|% 0,64
|
|Riyal
|4,4159
|4,4381
|% 0,56
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|5,45
|
|Altın Gr.
|976
|977
|7,82
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-131,00
|
|Tam
|6.492
|6.596
|4,00
|
|Yarım
|3.187
|3.226
|2,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.613
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,28
|21,31
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|0,13
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,59
|