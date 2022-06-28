***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.06.2022 10:01
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 27.06.2022 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 27 Haziran 2022 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 30 Haziran 2022 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039596
BIST
11:022.556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 26,50
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.544
11:0216,6315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1056
|Açılış
|: 16,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,6397
En Düşük
16,5102
11:0217,6074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0810
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,6261
En Düşük
17,4694
11:02977,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 8,19
|Açılış
|: 977,04
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
977,73
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler11:02
|MAKIM
|18,82
|5.257.480
|% 9,99
|
|OYAYO
|8,49
|2.843.345
|% 8,99
|
|IHAAS
|31,64
|8.790.220
|% 8,58
|
|BALAT
|14,00
|91.434
|% 8,11
|
|BMSCH
|10,16
|30.534.831
|% 8,09
|
|SNKRN
|22,34
|878.677
|% -3,71
|
|ISKPL
|5,24
|41.443.088
|% -3,38
|
|DAGHL
|26,30
|328.908
|% -2,45
|
|SEKUR
|16,33
|8.194.970
|% -2,16
|
|KRSTL
|7,34
|804.618
|% -2,13
|
|THYAO
|49,60
|1.192.272.149
|% 0,08
|
|ARCLK
|80,10
|416.926.171
|% 5,88
|
|EREGL
|28,06
|382.189.522
|% 0,79
|
|SISE
|21,92
|355.404.083
|% 1,20
|
|SAHOL
|20,52
|300.217.871
|% 1,38
|
|EKGYO
|2,64
|133.026.561
|% 2,33
|
|YKBNK
|4,68
|225.744.311
|% 0,65
|
|ODAS
|3,19
|123.548.911
|% 1,27
|
|DOHOL
|3,86
|112.663.676
|% 0,78
|
|THYAO
|49,60
|1.192.272.149
|% 0,08
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6233
|16,6315
|% 0,64
|
|Euro
|17,5912
|17,6074
|% 0,46
|
|Sterlin
|20,3482
|20,4503
|% 0,65
|
|Frank
|17,3447
|17,4492
|% 0,74
|
|Riyal
|4,4178
|4,4399
|% 0,61
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|5,13
|
|Altın Gr.
|977
|977
|8,19
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-131,00
|
|Tam
|6.494
|6.596
|4,00
|
|Yarım
|3.188
|3.226
|2,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.612
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,27
|21,30
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|0,13
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,16
|