***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
29.06.2022 08:25
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039864
BIST
18:052.490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.561
En Düşük
2.472
18:0516,6760
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0062
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,7236
En Düşük
16,5602
18:0517,5095
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0437
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,5634
En Düşük
17,4507
18:05975,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,92
|Açılış
|: 975,19
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
978,75
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|14,38
|24.763.847
|% 132,72
|
|KLMSN
|10,56
|14.891.108
|% 0,60
|
|KARTN
|75,05
|116.075.407
|% 0,00
|
|KERVT
|5,57
|75.935.274
|% 0,00
|
|KCHOL
|39,88
|790.431.764
|% 0,00
|
|AKMGY
|43,98
|2.736.736
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,27
|32.122.868
|% 0,00
|
|AKSEN
|25,68
|184.065.277
|% 0,00
|
|ANELE
|2,26
|8.659.935
|% 0,00
|
|AVOD
|1,99
|21.644.876
|% 0,00
|
|THYAO
|48,04
|6.058.034.056
|% 0,00
|
|SISE
|21,42
|1.889.264.290
|% 0,00
|
|EREGL
|27,56
|1.572.637.068
|% 0,00
|
|SAHOL
|20,14
|1.441.327.239
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,31
|1.218.071.867
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,47
|1.147.706.494
|% 0,00
|
|ODAS
|3,05
|711.421.153
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,62
|581.367.764
|% 0,00
|
|TSKB
|2,07
|397.621.108
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,31
|1.218.071.867
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6695
|16,6823
|% 0,00
|
|Euro
|17,4947
|17,5099
|% -0,25
|
|Sterlin
|20,2417
|20,3432
|% -0,11
|
|Frank
|17,3437
|17,4482
|% -0,04
|
|Riyal
|4,4263
|4,4485
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-2,86
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.514
|6.612
|-25,00
|
|Yarım
|3.188
|3.233
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.616
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,79
|20,82
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|-0,01
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,16
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MNDRS
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 008, 079 adet işlem
-
17:58MRGYO
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 1.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 000, 757 adet işlem
-
17:57CEMAS
Yüzde -5.51 oranında düşüşle 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 648, 908 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -66, 66 kaybederek (% -2.42 ) 2, 687
-
17:55XU100
Endeks 2, 474 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 19 altında . İşlem hacmi 32, 291.00 milyon TL de