***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
30.06.2022 09:03
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040209
BIST
17:592.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.494
En Düşük
2.402
17:5916,7046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0664
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7695
En Düşük
16,5731
17:5917,5158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1281
|Açılış
|: 17,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5158
En Düşük
17,3266
17:59975,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,07
|Açılış
|: 975,06
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
967,73
BIST En Aktif Hisseler17:59
|VESBE
|9,70
|55.135.824
|% 4,71
|
|SELEC
|14,66
|73.456.247
|% 0,00
|
|SILVR
|24,00
|39.377.193
|% 0,00
|
|SNGYO
|10,24
|76.372.933
|% 0,00
|
|OYAYO
|8,89
|8.029.212
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,12
|33.899.960
|% 0,00
|
|AGHOL
|48,92
|125.173.970
|% 0,00
|
|AGESA
|21,14
|7.969.439
|% 0,00
|
|AFYON
|3,43
|22.503.068
|% 0,00
|
|AGYO
|3,78
|21.911.721
|% 0,00
|
|THYAO
|46,18
|5.042.324.240
|% 0,00
|
|SISE
|20,68
|1.941.516.508
|% 0,00
|
|EREGL
|26,54
|1.633.279.930
|% 0,00
|
|ASELS
|22,68
|1.409.849.753
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,53
|585.829.802
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,29
|919.476.940
|% 0,00
|
|ODAS
|2,90
|608.444.116
|% 0,00
|
|TSKB
|2,02
|352.494.645
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6892
|16,7043
|% 0,40
|
|Euro
|17,4646
|17,5320
|% 0,83
|
|Sterlin
|20,2094
|20,3108
|% 0,46
|
|Frank
|17,4067
|17,5115
|% 0,26
|
|Riyal
|4,4304
|4,4527
|% 0,17
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-1,22
|
|Altın Gr.
|973
|974
|0,67
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.499
|6.604
|-37,00
|
|Yarım
|3.181
|3.229
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.614
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,77
|20,80
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,41
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59EGEEN
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 2, 303.70 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 616 adet işlem
-
17:57YUNSA
Yüzde -8.47 oranında düşüşle 30.68 lira fiyatla işlem gören hissede 814, 940 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 16 kaybederek (% -3.11 ) 2, 623
-
17:56XU100
Endeks 2, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 97 altında . İşlem hacmi 29, 640.00 milyon TL de
-
17:54SEKUR
Yüzde -8.04 oranında düşüşle 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 173, 557 adet işlem