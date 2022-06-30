***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
30.06.2022 19:27
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 30.06.2022 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 30 Haziran 2022 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 05 Temmuz 2022 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040505
BIST
18:052.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,40
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.428
En Düşük
2.368
18:0516,6991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0609
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
18:0517,5340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1463
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5385
En Düşük
17,2330
18:05970,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,94
|Açılış
|: 970,05
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|10,89
|120.661.397
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,90
|10.683.768
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|101.265.107
|% 9,87
|
|NUGYO
|5,02
|124.137.818
|% 9,85
|
|ISGYO
|14,23
|248.016.341
|% 9,46
|
|LIDFA
|11,34
|31.321.993
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.947.580
|% -9,98
|
|BASCM
|3,41
|600.157
|% -9,79
|
|BERA
|14,50
|638.094.337
|% -8,86
|
|ORCAY
|16,93
|157.687.081
|% -7,74
|
|THYAO
|46,80
|5.259.907.942
|% 1,34
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
|
|EREGL
|27,14
|1.760.868.207
|% 2,26
|
|ASELS
|22,86
|1.396.371.439
|% 0,79
|
|KRDMD
|11,28
|1.350.403.942
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,64
|1.132.407.295
|% 4,35
|
|YKBNK
|4,33
|846.489.922
|% 0,93
|
|TSKB
|2,01
|354.556.381
|% -0,50
|
|ODAS
|2,89
|508.517.576
|% -0,34
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6966
|16,6991
|% 0,37
|
|Euro
|17,5097
|17,5406
|% 0,88
|
|Sterlin
|20,2731
|20,3748
|% 0,78
|
|Frank
|17,4309
|17,5359
|% 0,40
|
|Riyal
|4,4366
|4,4589
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-10,29
|
|Altın Gr.
|971
|971
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.467
|6.588
|-53,00
|
|Yarım
|3.165
|3.221
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.585
|1.610
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,37
|20,40
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|10,93
|10,95
|-0,17
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,77
|