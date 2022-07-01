***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.07.2022 09:43
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 30.06.2022 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 30 Haziran 2022 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 5 Temmuz 2022 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040573
BIST
11:082.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 21,55
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.431
En Düşük
2.400
11:0816,7290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0306
|Açılış
|: 16,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7454
En Düşük
16,6705
11:0817,4934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0340
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5231
En Düşük
17,4341
11:08964,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -5,25
|Açılış
|: 964,68
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
963,11
BIST En Aktif Hisseler11:08
|KOZAL
|183,60
|588.558.508
|% 8,00
|
|MAKIM
|16,30
|180.898.080
|% 6,89
|
|ISSEN
|27,20
|15.245.896
|% 6,25
|
|IPEKE
|17,85
|51.013.387
|% 6,19
|
|BMSCH
|11,56
|48.673.677
|% 6,15
|
|ATSYH
|46,30
|1.373.721
|% -7,21
|
|RTALB
|7,08
|61.848.560
|% -5,09
|
|UFUK
|61,70
|198.427
|% -4,64
|
|LIDFA
|10,83
|20.687.061
|% -4,50
|
|GLRYH
|3,26
|13.511.973
|% -4,40
|
|THYAO
|48,02
|1.325.139.059
|% 2,61
|
|KOZAL
|183,60
|588.558.508
|% 8,00
|
|SISE
|21,38
|413.866.788
|% -0,56
|
|TUPRS
|269,20
|335.507.708
|% 1,78
|
|EREGL
|27,02
|291.849.871
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,65
|154.216.328
|% 0,38
|
|THYAO
|48,02
|1.325.139.059
|% 2,61
|
|ODAS
|2,91
|65.946.655
|% 0,69
|
|TSKB
|2,04
|44.124.392
|% 1,49
|
|KRDMD
|11,26
|231.332.717
|% -0,18
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7216
|16,7290
|% 0,18
|
|Euro
|17,4849
|17,4934
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,1728
|20,2740
|% -0,47
|
|Frank
|17,3660
|17,4706
|% -0,25
|
|Riyal
|4,4438
|4,4661
|% 0,20
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-13,48
|
|Altın Gr.
|964
|965
|-5,31
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.428
|6.518
|-72,00
|
|Yarım
|3.146
|3.187
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.576
|1.593
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|19,76
|19,80
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|-0,25
|
|B. Petrol
|109
|109
|0,04
|