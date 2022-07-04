***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
04.07.2022 08:27
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040972
BIST
09:552.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 14,96
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.459
En Düşük
2.459
09:5516,7775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0230
|Açılış
|: 16,7820
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7800
|
16,8217
En Düşük
16,7215
09:5517,5138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0349
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4100
|
17,5289
En Düşük
17,4493
09:55975,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,37
|Açılış
|: 975,68
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler09:55
|TOASO
|64,55
|10.650.298
|% 5,30
|
|KRGYO
|8,00
|1.331.184
|% 4,44
|
|SNKRN
|20,70
|178.041
|% 3,76
|
|ISSEN
|29,10
|3.926.347
|% 3,34
|
|KSTUR
|214,80
|2.578
|% 2,73
|
|CANTE
|40,26
|2.042.913
|% -8,83
|
|BRKO
|1,40
|40.656
|% -2,78
|
|GESAN
|45,40
|13.808.092
|% -1,77
|
|SAMAT
|8,41
|47.937
|% -1,64
|
|DGATE
|10,22
|10.189
|% -1,35
|
|EKGYO
|2,85
|745.309.173
|% 1,42
|
|YYLGD
|18,22
|156.283.345
|% 0,61
|
|TMSN
|29,50
|80.521.719
|% 0,00
|
|VESBE
|8,95
|54.616.635
|% 0,00
|
|ESEN
|32,62
|50.518.885
|% 0,37
|
|EKGYO
|2,85
|745.309.173
|% 1,42
|
|YYLGD
|18,22
|156.283.345
|% 0,61
|
|MRGYO
|1,65
|7.187.549
|% 1,23
|
|TRILC
|9,00
|36.062.285
|% 0,33
|
|TMSN
|29,50
|80.521.719
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7681
|16,7775
|% 0,14
|
|Euro
|17,4945
|17,5138
|% 0,20
|
|Sterlin
|20,2184
|20,3198
|% 0,06
|
|Frank
|17,4029
|17,5077
|% 0,07
|
|Riyal
|4,4526
|4,4750
|% 0,03
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-0,78
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.616
|45,00
|
|Tam
|6.515
|6.611
|21,00
|
|Yarım
|3.189
|3.232
|10,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.616
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,88
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,71
|-0,00
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,58
|
Seans Raporu
09:55
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-
10:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 47 artarak (% 0.66 ) 2, 673
-
10:14
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, GUSGR
-
10:14
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, CANTE, AKPAZ
-
10:14
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ARTI, GYHOL
-
10:14
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, TRKCM, SODA