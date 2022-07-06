***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
06.07.2022 08:26
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041960
BIST
18:102.371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
0
En Düşük
0
18:1017,1297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1562
|Açılış
|: 17,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,1373
En Düşük
16,9505
18:1017,6067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1392
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6067
En Düşük
17,4096
18:10973,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 10,21
|Açılış
|: 973,05
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
973,36
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler18:10
|VAKKO
|14,03
|8.788.773
|% 0,00
|
|VESTL
|23,12
|116.601.237
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,98
|33.777.486
|% 0,00
|
|RYSAS
|8,53
|4.179.245
|% 0,00
|
|SILVR
|26,22
|57.512.909
|% 0,00
|
|VAKKO
|14,03
|8.788.773
|% 0,00
|
|VESTL
|23,12
|116.601.237
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,98
|33.777.486
|% 0,00
|
|RYSAS
|8,53
|4.179.245
|% 0,00
|
|SILVR
|26,22
|57.512.909
|% 0,00
|
|THYAO
|47,00
|4.444.391.609
|% 0,00
|
|SISE
|21,00
|1.755.556.484
|% 0,00
|
|EREGL
|26,08
|1.731.666.761
|% 0,00
|
|HEKTS
|30,54
|1.533.130.897
|% 0,00
|
|SASA
|39,64
|1.355.249.207
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,79
|1.191.104.372
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,17
|986.300.748
|% 0,00
|
|ODAS
|2,78
|563.031.383
|% 0,00
|
|TSKB
|1,94
|221.571.401
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,40
|461.283.080
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1116
|17,1297
|% 0,92
|
|Euro
|17,5784
|17,6067
|% 0,80
|
|Sterlin
|20,3931
|20,4954
|% 0,82
|
|Frank
|17,6083
|17,7143
|% 0,92
|
|Riyal
|4,5504
|4,5732
|% 0,98
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|2,93
|
|Altın Gr.
|971
|971
|8,36
|
|Cumhuriyet
|6.489
|6.587
|-52,00
|
|Tam
|6.504
|6.616
|14,00
|
|Yarım
|3.184
|3.235
|7,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.617
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,09
|19,12
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,42
|10,43
|-0,07
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,16
|