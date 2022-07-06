***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
06.07.2022 17:23
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilecek olan 322 adet Yatırım Kuruluşu Varantı 07.07.2022 tarihinde BİST Kollektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İhraç edilecek olan Yatırım Kuruluşu Varantlarının ilk satış fiyatları ekteki tabloda sunulmuştur. İlk satış fiyatı sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyattır ve varantların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren varant satış fiyatı değişiklik gösterebilecektir. Varant'ların seans boyunca ilk satış fiyatından ihraç edileceği kanısına varılmaması gerekmektedir. Varantlar'ın ihraç fiyatları sürekli olarak düzeltilecek ve açılış fiyatından işlem görmeyebilecektir. Satış fiyatının belirlenmesine ilişkin detaylı açıklama ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042255
BIST
17:112.399
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 28,16
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
17:1117,2419
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,2684
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
17:1117,5487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0812
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
17:11972,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 9,70
|Açılış
|: 972,54
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler17:11
|KONYA
|991,70
|57.034.258
|% 9,99
|
|POLHO
|4,52
|65.521.147
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.562.409
|% 9,97
|
|SMRTG
|24,96
|78.029.551
|% 9,96
|
|GSDHO
|3,88
|202.666.713
|% 9,92
|
|ULUSE
|186,30
|10.115.998
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,07
|24.801.624
|% -9,59
|
|AKGRT
|2,60
|33.788.502
|% -5,11
|
|KRGYO
|7,38
|53.608.651
|% -4,77
|
|GESAN
|46,20
|255.337.387
|% -4,74
|
|THYAO
|48,04
|4.502.647.163
|% 2,21
|
|EREGL
|26,60
|1.784.276.422
|% 1,99
|
|SISE
|21,04
|1.438.072.162
|% 0,19
|
|TUPRS
|246,00
|1.082.310.668
|% -3,61
|
|HEKTS
|30,58
|1.035.591.976
|% 0,13
|
|EKGYO
|2,75
|804.369.482
|% -1,43
|
|TSKB
|2,04
|265.455.582
|% 5,15
|
|YKBNK
|4,20
|519.019.662
|% 0,72
|
|THYAO
|48,04
|4.502.647.163
|% 2,21
|
|ODAS
|2,77
|242.254.147
|% -0,36
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2300
|17,2419
|% 1,58
|
|Euro
|17,5360
|17,5487
|% 0,46
|
|Sterlin
|20,4532
|20,5558
|% 1,12
|
|Frank
|17,6349
|17,7411
|% 1,07
|
|Riyal
|4,5744
|4,5974
|% 1,51
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-10,84
|
|Altın Gr.
|973
|973
|10,12
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.537
|6.632
|30,00
|
|Yarım
|3.199
|3.243
|15,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.621
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,16
|
|B. Petrol
|102
|102
|-1,06
|