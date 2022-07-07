***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
07.07.2022 08:39
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042701
BIST
10:032.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,83
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.414
En Düşük
2.408
10:0317,2768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0613
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,3021
En Düşük
17,1857
10:0317,6572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1092
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6795
En Düşük
17,5271
10:03968,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,83
|Açılış
|: 968,53
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
969,31
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler10:03
|IZFAS
|2,47
|404.374
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|1.614.876
|% 9,96
|
|UFUK
|69,00
|69.552
|% 9,61
|
|IZINV
|18,58
|3.406.198
|% 8,65
|
|BOSSA
|61,45
|5.599.094
|% 8,47
|
|ULUSE
|167,70
|2.532.270
|% -9,98
|
|KZBGY
|86,90
|15.208
|% -2,36
|
|SELGD
|4,36
|53.257
|% -2,24
|
|EUKYO
|3,27
|18.074
|% -2,10
|
|MAKIM
|13,42
|5.590.354
|% -1,97
|
|THYAO
|48,42
|153.759.492
|% 0,00
|
|EREGL
|26,58
|99.823.675
|% -0,30
|
|SASA
|40,78
|66.088.849
|% 1,19
|
|KOZAL
|169,30
|61.356.932
|% 0,03
|
|SMRTG
|26,74
|49.944.432
|% 7,13
|
|EKGYO
|2,76
|33.090.461
|% 0,00
|
|TSKB
|2,05
|16.446.635
|% 1,49
|
|YKBNK
|4,23
|28.429.050
|% 0,95
|
|ODAS
|2,81
|17.297.470
|% 1,44
|
|SKBNK
|1,06
|4.175.353
|% 0,95
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2701
|17,2768
|% 0,36
|
|Euro
|17,6281
|17,6572
|% 0,62
|
|Sterlin
|20,5808
|20,6840
|% 0,58
|
|Frank
|17,7418
|17,8487
|% 0,46
|
|Riyal
|4,5866
|4,6096
|% 0,32
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|6,77
|
|Altın Gr.
|968
|968
|5,73
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.510
|6.628
|20,00
|
|Yarım
|3.186
|3.241
|10,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.620
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,36
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,10
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,13
|