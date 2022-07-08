***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
08.07.2022 08:28
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044006
BIST
18:052.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.429
En Düşük
2.404
18:0517,3034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0354
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3219
En Düşük
17,1768
18:0517,5840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0210
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,6036
En Düşük
17,4576
18:05967,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,59
|Açılış
|: 967,97
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
969,83
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZFAS
|2,47
|3.414.010
|% 9,99
|
|PSGYO
|9,83
|117.174.491
|% 9,96
|
|RUBNS
|15,12
|5.476.630
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.559.413
|% 9,94
|
|FONET
|13,93
|27.598.170
|% 9,94
|
|RODRG
|19,57
|767.494
|% -4,91
|
|BASCM
|3,60
|378.504
|% -3,49
|
|ULUSE
|179,80
|12.884.164
|% -3,49
|
|AKSGY
|2,93
|25.334.740
|% -3,30
|
|KOZAL
|164,20
|746.683.513
|% -2,98
|
|THYAO
|49,20
|3.844.834.019
|% 1,61
|
|TUPRS
|244,60
|1.252.048.469
|% -0,08
|
|EREGL
|26,22
|1.244.716.435
|% -1,65
|
|SISE
|21,42
|1.237.970.266
|% 0,28
|
|SASA
|40,92
|814.032.491
|% 1,54
|
|EKGYO
|2,84
|688.906.225
|% 2,90
|
|YKBNK
|4,32
|720.394.527
|% 3,10
|
|ODAS
|2,83
|348.795.381
|% 2,17
|
|AKBNK
|8,06
|675.736.550
|% 1,90
|
|ISCTR
|4,52
|369.605.567
|% 1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2806
|17,3145
|% 0,27
|
|Euro
|17,5494
|17,5897
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,6830
|20,7868
|% -0,00
|
|Frank
|17,6674
|17,7739
|% 0,16
|
|Riyal
|4,5901
|4,6131
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|2,50
|
|Altın Gr.
|967
|968
|2,23
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.464
|6.598
|12,00
|
|Yarım
|3.164
|3.226
|6,00
|
|Çeyrek
|1.585
|1.612
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|-0,01
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,12
|