***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
13.07.2022 08:43
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044938
BIST
16:162.413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -21,10
|Açılış
|: 2.435
|
|Önceki Kapanış
|: 2.434
|
2.441
En Düşük
2.403
16:1617,4403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1261
|Açılış
|: 17,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3650
|
17,4584
En Düşük
17,2317
16:1617,5441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1554
|Açılış
|: 17,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6400
|
17,6700
En Düşük
17,3268
16:16964,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,44
|Açılış
|: 964,05
|
|Önceki Kapanış
|: 959,72
|
971,57
En Düşük
955,82
BIST En Aktif Hisseler16:14
|KONYA
|1.177,20
|41.690.869
|% 10,00
|
|YEOTK
|72,60
|95.671.390
|% 10,00
|
|YBTAS
|21.450,10
|251.956
|% 10,00
|
|FENER
|53,55
|230.215.910
|% 9,96
|
|ESCOM
|22,54
|32.666.495
|% 9,95
|
|SILVR
|24,48
|4.129.213
|% -10,00
|
|GZNMI
|47,66
|38.132.608
|% -9,99
|
|GLYHO
|3,33
|242.289.173
|% -9,51
|
|OYAYO
|9,52
|5.640.555
|% -7,12
|
|BALAT
|12,00
|511.440
|% -6,98
|
|THYAO
|49,60
|2.533.691.792
|% 0,12
|
|SISE
|21,04
|859.163.902
|% -2,23
|
|EREGL
|26,00
|701.207.572
|% -1,96
|
|TUPRS
|233,70
|581.567.143
|% -3,87
|
|YKBNK
|4,20
|500.619.238
|% -1,41
|
|ODAS
|3,02
|494.259.484
|% 5,23
|
|EKGYO
|2,82
|425.698.659
|% -0,35
|
|YKBNK
|4,20
|500.619.238
|% -1,41
|
|GLYHO
|3,33
|242.289.173
|% -9,51
|
|ISCTR
|4,46
|258.012.465
|% -0,67
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4298
|17,4491
|% 0,78
|
|Euro
|17,4935
|17,5359
|% 0,85
|
|Sterlin
|20,6214
|20,7248
|% 0,62
|
|Frank
|17,7035
|17,8102
|% 0,92
|
|Riyal
|4,6316
|4,6549
|% 0,84
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|-9,54
|
|Altın Gr.
|963
|963
|3,56
|
|Cumhuriyet
|6.521
|6.620
|13,00
|
|Tam
|6.554
|6.662
|63,00
|
|Yarım
|3.193
|3.242
|14,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.623
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,96
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|0,12
|
|B. Petrol
|99
|99
|-0,22
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:27RUBNS
Yüzde -6.26 oranında düşüşle 13.62 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 278, 707 adet işlem
-
16:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, TUPRS, KRDMD
-
16:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -27, 62 kaybederek (% -1.28 ) 2, 123
-
16:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ESCOM, YBTAS, KONYA, YEOTK, ERBOS, FENER, KLRHO
-
16:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GZNMI, SILVR