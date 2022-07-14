***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
14.07.2022 08:36
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045253
BIST
18:052.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.435
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.441
En Düşük
2.388
18:0517,4635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0396
|Açılış
|: 17,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3650
|
17,4757
En Düşük
17,3708
18:0517,4960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0697
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6400
|
17,5580
En Düşük
17,4233
18:05969,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,82
|Açılış
|: 969,36
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
964,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOAS
|83,05
|96.684.223
|% 10,00
|
|KONYA
|1.177,20
|42.006.359
|% 10,00
|
|YEOTK
|72,60
|102.127.972
|% 10,00
|
|SMRTG
|31,78
|386.817.111
|% 9,97
|
|ORGE
|9,93
|61.255.698
|% 9,97
|
|SILVR
|24,48
|4.275.873
|% -10,00
|
|GZNMI
|47,66
|47.526.298
|% -9,99
|
|RUBNS
|13,13
|250.670.746
|% -9,64
|
|GLYHO
|3,33
|270.090.760
|% -9,51
|
|LIDFA
|9,90
|30.930.514
|% -9,09
|
|THYAO
|49,20
|3.567.251.039
|% -0,69
|
|SISE
|20,82
|1.255.449.193
|% -3,25
|
|EREGL
|25,98
|932.861.702
|% -2,04
|
|TUPRS
|233,20
|782.703.938
|% -4,07
|
|ODAS
|3,05
|687.395.621
|% 6,27
|
|ODAS
|3,05
|687.395.621
|% 6,27
|
|EKGYO
|2,81
|556.024.686
|% -0,71
|
|YKBNK
|4,18
|681.129.901
|% -1,88
|
|ISCTR
|4,46
|365.068.238
|% -0,67
|
|GLYHO
|3,33
|270.090.760
|% -9,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4503
|17,4643
|% 0,23
|
|Euro
|17,4887
|17,4987
|% -0,38
|
|Sterlin
|20,6469
|20,7504
|% 0,08
|
|Frank
|17,7067
|17,8134
|% 0,02
|
|Riyal
|4,6376
|4,6608
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-8,28
|
|Altın Gr.
|969
|970
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|6.568
|6.667
|60,00
|
|Tam
|6.560
|6.706
|-27,00
|
|Yarım
|3.196
|3.264
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.634
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,04
|19,07
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|-0,04
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,30
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DAGHL
Yüzde -6.57 oranında düşüşle 25.04 lira fiyatla işlem gören hissede 622, 343 adet işlem
-
17:58IZFAS
Yüzde -8.12 oranında düşüşle 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 701, 069 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 5 kaybederek (% -2.02 ) 2, 107
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FENER, SMRTG, ESCOM, KLRHO, ERBOS, YBTAS, ORGE, YEOTK, KONYA
-
17:56
KRSTL, ASUZU, MEGAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında