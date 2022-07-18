***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
18.07.2022 08:39
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045654
BIST
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,4197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0198
|Açılış
|: 17,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5870
|
17,4697
En Düşük
17,2771
18:0517,6550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1036
|Açılış
|: 17,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7000
|
17,6550
En Düşük
17,4486
18:05961,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,57
|Açılış
|: 961,45
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
962,99
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AGESA
|19,99
|5.276.688
|% 0,00
|
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AGESA
|19,99
|5.276.688
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|SISE
|20,34
|1.295.329.181
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EREGL
|25,96
|995.380.886
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,18
|555.345.393
|% 0,00
|
|TSKB
|2,09
|268.414.523
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4164
|17,4197
|% 0,11
|
|Euro
|17,5825
|17,6550
|% 0,59
|
|Sterlin
|20,6606
|20,7642
|% 0,38
|
|Frank
|17,7859
|17,8931
|% 0,16
|
|Riyal
|4,6242
|4,6474
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|9,76
|
|Altın Gr.
|958
|958
|2,14
|
|Cumhuriyet
|6.507
|6.605
|-23,00
|
|Tam
|6.536
|6.712
|8,00
|
|Yarım
|3.185
|3.271
|6,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.635
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,87
|18,90
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,54
|0,06
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,83
|