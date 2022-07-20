***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
20.07.2022 09:04
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046717
BIST
18:052.502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.502
En Düşük
2.448
18:0517,5989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0393
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5989
En Düşük
17,4800
18:0518,0172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0487
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0224
En Düşük
17,9167
18:05966,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 966,22
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
967,73
En Düşük
962,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLRYH
|3,85
|104.485.863
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|10.986.511
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,52
|2.645.537
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.737.925
|% 9,99
|
|TURGG
|208,20
|19.893.179
|% 9,98
|
|LIDFA
|9,02
|52.736.990
|% -8,52
|
|RODRG
|20,50
|776.957
|% -5,96
|
|AGYO
|3,68
|43.854.639
|% -4,42
|
|PENTA
|409,50
|38.994.275
|% -3,87
|
|KRGYO
|8,60
|15.969.252
|% -3,80
|
|THYAO
|51,10
|4.686.737.001
|% 2,24
|
|SISE
|21,18
|1.886.476.852
|% 2,52
|
|EKGYO
|3,02
|1.439.793.124
|% 1,68
|
|KCHOL
|34,82
|1.241.330.699
|% 1,52
|
|YKBNK
|4,53
|1.233.440.668
|% 3,19
|
|EKGYO
|3,02
|1.439.793.124
|% 1,68
|
|ODAS
|3,46
|1.210.254.356
|% -0,86
|
|YKBNK
|4,53
|1.233.440.668
|% 3,19
|
|TSKB
|2,21
|276.306.103
|% 3,27
|
|AKBNK
|8,50
|893.613.423
|% 2,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5802
|17,5937
|% 0,19
|
|Euro
|18,0009
|18,0113
|% 0,24
|
|Sterlin
|21,0888
|21,1945
|% 0,45
|
|Frank
|18,0695
|18,1783
|% 0,14
|
|Riyal
|4,6695
|4,6929
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-2,30
|
|Altın Gr.
|966
|966
|0,22
|
|Cumhuriyet
|6.528
|6.630
|17,00
|
|Tam
|6.539
|6.622
|-9,00
|
|Yarım
|3.186
|3.237
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.618
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,78
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,62
|0,02
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,97
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58IDEAS
Yüzde 5.52 oranında artışla 19.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 330, 762 adet işlem
-
17:57DGATE
Yüzde 6.25 oranında artışla 11.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 681, 441 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 23 artarak (% 2.00 ) 2, 666
-
17:55XU100
Endeks 2, 499 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 96 üstünde . İşlem hacmi 29, 056.00 milyon TL de
-
17:55KONYA
Yüzde 8.34 oranında artışla 1, 300.00 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 567 adet işlem