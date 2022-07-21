***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
21.07.2022 09:03
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047107
BIST
18:052.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.527
En Düşük
2.499
18:0517,6002
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0015
|Açılış
|: 17,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6243
En Düşük
17,5641
18:0518,0359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1107
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0359
En Düşük
17,9005
18:05957,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,49
|Açılış
|: 957,75
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
961,50
En Düşük
955,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|58,30
|11.397.862
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|2.201.865
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,20
|14.209.356
|% 10,00
|
|ALKA
|43,34
|47.146.034
|% 10,00
|
|VAKKO
|18,37
|49.292.732
|% 10,00
|
|KRSTL
|7,59
|164.564.899
|% -8,22
|
|KONYA
|1.216,20
|88.256.520
|% -7,59
|
|CANTE
|53,30
|35.550.342
|% -4,22
|
|DERHL
|8,40
|24.429.319
|% -4,11
|
|NIBAS
|8,91
|48.737.568
|% -4,09
|
|THYAO
|51,35
|4.575.243.482
|% 0,49
|
|SISE
|21,18
|1.953.067.573
|% 0,00
|
|EREGL
|28,24
|1.214.413.918
|% 1,95
|
|EKGYO
|3,01
|1.026.932.641
|% -0,33
|
|KCHOL
|35,26
|1.021.354.313
|% 1,26
|
|EKGYO
|3,01
|1.026.932.641
|% -0,33
|
|ODAS
|3,58
|707.182.460
|% 3,47
|
|YKBNK
|4,60
|758.704.289
|% 1,55
|
|SKBNK
|1,24
|188.105.519
|% 5,08
|
|TSKB
|2,25
|261.306.285
|% 1,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5784
|17,6002
|% -0,01
|
|Euro
|17,9989
|18,0359
|% 0,62
|
|Sterlin
|21,0373
|21,1428
|% 0,07
|
|Frank
|18,0672
|18,1760
|% 0,12
|
|Riyal
|4,6666
|4,6900
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.693
|-3,38
|
|Altın Gr.
|958
|958
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|6.553
|6.652
|22,00
|
|Tam
|6.505
|6.592
|-16,00
|
|Yarım
|3.170
|3.225
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.590
|1.612
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,67
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,55
|-0,04
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,42
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YYLGD
Yüzde 7.24 oranında artışla 18.80 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 042, 440 adet işlem
-
17:58MNDRS
Yüzde 4.05 oranında artışla 3.60 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 124, 288 adet işlem
-
17:57ALKA
Yüzde 10.00 oranında artışla 43.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 111, 710 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 99 artarak (% 0.90 ) 2, 693
-
17:56XU100
Endeks 2, 522 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 26, 733.00 milyon TL de