***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
22.07.2022 09:01
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047252
BIST
18:052.511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.536
En Düşük
2.505
18:0517,7387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0289
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7550
|
17,7963
En Düşük
17,6262
18:0518,0780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0535
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,1606
En Düşük
17,9826
18:05978,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,63
|Açılış
|: 978,38
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
981,69
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUUN
|25,30
|533.255.826
|% 10,00
|
|COSMO
|10,78
|605.819
|% 10,00
|
|SANEL
|11,33
|4.321.808
|% 10,00
|
|HEDEF
|8,26
|36.211.535
|% 9,99
|
|ORCAY
|18,64
|102.830.515
|% 9,97
|
|LIDER
|24,12
|198.558.737
|% -10,00
|
|HUBVC
|8,88
|29.144.420
|% -6,53
|
|ISBTR
|41.000,00
|41.000
|% -5,75
|
|SANFM
|15,70
|16.969.760
|% -5,71
|
|ALKA
|41,00
|49.466.924
|% -5,40
|
|THYAO
|51,60
|4.443.140.965
|% 0,49
|
|SISE
|21,14
|1.615.158.098
|% -0,19
|
|EKGYO
|3,02
|1.196.631.528
|% 0,33
|
|ODAS
|3,69
|1.140.534.313
|% 3,07
|
|EREGL
|27,80
|1.065.308.448
|% -1,56
|
|EKGYO
|3,02
|1.196.631.528
|% 0,33
|
|ODAS
|3,69
|1.140.534.313
|% 3,07
|
|SKBNK
|1,32
|324.921.321
|% 6,45
|
|TSKB
|2,30
|440.978.453
|% 2,22
|
|YKBNK
|4,59
|812.165.460
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7285
|17,7417
|% 0,18
|
|Euro
|18,0688
|18,0838
|% -0,26
|
|Sterlin
|21,1465
|21,2526
|% -0,27
|
|Frank
|18,2304
|18,3402
|% -0,15
|
|Riyal
|4,7035
|4,7271
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|-1,54
|
|Altın Gr.
|977
|978
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|6.599
|6.699
|47,00
|
|Tam
|6.646
|6.741
|-21,00
|
|Yarım
|3.238
|3.297
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.649
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,80
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|-0,05
|
|B. Petrol
|105
|105
|1,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RHEAG
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 851, 228 adet işlem
-
17:58PGSUS
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 177.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 889, 108 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 78 kaybederek (% -0.66 ) 2, 682
-
17:57XU100
Endeks 2, 512 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 54 altında . İşlem hacmi 27, 067.00 milyon TL de
-
17:56ALKA
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 40.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 086, 747 adet işlem